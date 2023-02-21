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Mustafa Balbay iktidara seçimi erteletmek isteyen gücü açıkladı

Seçimin ertelenmesi tartışmalarını köşesine taşıyan Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, hangi gücün seçimlerin ertelenmesini istediğini açıkladı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 12:01
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Mustafa Balbay iktidara seçimi erteletmek isteyen gücü açıkladı

Mustafa Balbay iktidara seçimi erteletmek isteyen gücü açıkladı
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10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası seçimin ertelenmesi yönünde ortaya atılan çağrı büyük tartışmalara neden oldu. AKP’li Bülent Arınç deprem felaketi nedeniyle seçimin ertelenmesi gerektiğini savundu. Arınç, mevcut yasalara göre seçimin ertelenemeyeceği yönünde çıkan söylemlere ise yasaların ayet olmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

 Seçimin ertelenmesi yönünde AKP’den başka bir çağrı gelmezken Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay’ın yazısı dikkat çekti. Balbay müteahhitlerin seçimin ertelenmesinden yana olduğunu söyledi. Balbay’ın “Müteahhit lobisi: Seçim ertelensin!” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

"İnsanın aklına şu soru bile geliyor:

Depremzedeleri KYK yurtlarında bir araya getirmenin amacı bu mu?

Bunun yanında Ankara’daki bir başka fısıltı da şu:

Müteahhit lobisi seçimin ertelenmesinden yana!

Neden?

Bizimki de soru mu...

Şöyle bir süreç düşünün:

YSK seçimi önce kasıma erteledi. Sonra da “Zaten 6 ay sonra yerel seçim var. Birleştirmek halkın da yararına olur” dedi... Erdoğan da daha felaketin ilk günlerinde demişti ya, “Bir yıl verin” diye... Bu bir yılda hemen yeni şehirler inşa edildi... İhaleler de işin “ehline” verildi!

Tam iktidara göre bir plan!

Bu bize de “ak-ılcı” görünüyor. Zira iktidar müteahhitlere dese ki “Bu haziranda seçim yapalım. Bizim propaganda masrafları sizden olsun. Seçimden sonra ihaleleri veririz”. Müteahhit lobisinin buna yanıtı şu olur:

- Yok, önce ihaleyi verin... Kazanalım... Sonra seçim yapın sizi destekleyelim!"

 

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