Mustafa Ceceli ve Selin İmer'den takdir toplayan hareket

Bir mobilya markasının yüzü olan Mustafa Ceceli-Selin İmer çiftinin, reklam anlaşmasından kazandığı paranın büyük bir kısmını deprem bölgesindeki yardım çalışmaları için harcadığı öğrenildi.

İlk etapta AFAD VE AHBAP’A 1 Milyon TL yardımda bulunan Ceceli çifti, daha sonrasında iki TIR yardım malzemesini bölgeye göndererek yardımlarını sürdürdü.

Hayvansever çift, deprem bölgesindeki sokak hayvanlarını da unutmayarak, 1 TIR ile bölgedeki birçok hayvanın naklini İstanbul’a gerçekleştirerek, İstanbul’daki hayvan barınaklarında bakımını üstlendi. Bu hareketiyle herkesin takdirini toplayan Ceceli çiftinin, sık sık hayvan barınağına giderek ihtiyaçların giderilmesi içinde yardımlarda bulunduğu da öğrenildi.

