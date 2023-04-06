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Mustafa Ceceli'den depremzede 10 aileyi duygulandıran hareket

Mustafa Ceceli-Selin İmer çifti, deprem bölgesine yardımlarına devam ediyor. Çift, 10 depremzede aile için İstanbul’dan ev tuttu. 

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 15:36
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Mustafa Ceceli'den alkışlanacak hareket

Mustafa Ceceli'den depremzede 10 aileyi duygulandıran hareket
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Deprem bölgesine birçok yardım yapan Selin-Mustafa Ceceli çifti, faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Mustafa Ceceli ve eşi Selin Ceceli, son olarak irtibatta olduğu 10 depremzede aile için İstanbul’da ev tuttukları öğrenildi. 

Ceceli çifti, 10 dairenin bir yıllık kirasını ödeyip, evin tüm ihtiyaçlarını temin ettikten sonra depremzede ailelere teslim etti.

Bir mobilya markasının yüzü olan Mustafa Ceceli-Selin İmer çiftinin, reklam anlaşmasından kazandığı paranın büyük bir kısmını deprem bölgesindeki yardım çalışmaları için harcadığı öğrenildi.

İlk etapta AFAD VE AHBAP’A 1 Milyon TL yardımda bulunan Ceceli çifti, daha sonrasında iki TIR yardım malzemesini bölgeye göndererek yardımlarını sürdürdü.

Hayvansever çift, deprem bölgesindeki sokak hayvanlarını da unutmayarak, 1 TIR ile bölgedeki birçok hayvanın naklini İstanbul’a gerçekleştirerek, İstanbul’daki hayvan barınaklarında bakımını üstlendi. Bu hareketiyle herkesin takdirini toplayan Ceceli çiftinin, sık sık hayvan barınağına giderek ihtiyaçların giderilmesi içinde yardımlarda bulunduğu da öğrenildi.

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