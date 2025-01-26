Mustafa Çınar Kuran Kursu açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş törendeydi

Kepez Mahallesi Mustafa Akay Sokak'ta hayırsever bir işadamı tarafından yaptırılan Mustafa Çınar Kur'an Kursu'nun açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende açılış konuşmaları yapıldı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hayırlı bir iş için bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kuran'ın en hayırlıları burada olacak, öğrenenler de öğretenler de burada olacak. En hayırlı kulların bulunacağı bir binanın açılış merasimi en hayırlı merasimlerden birisidir. Hem de Miraç gecesi. Bu açılışın Miraç gecesi yapılması, inşallah Mustafa Çınar Kuran Kursu'nun daha bereketli eğitimler yapmasına vesile olur. Kuran'ın eğitiminin yapıldığı yere melekler sürekli rahmet indirirler. Peygamber Efendimiz bu müjdeyi veriyor. Nerede Kuran'dan bahsediliyorsa, Kuran merkeze alınıyorsa, o mekanın üzerine Allah'ın melekleri kanatlarını gerer ve rahmet yağdırırlar. Bu mahalle, Kuran kursu sayesinde meleklerin kanatlarından dökülen rahmete kavuşacak. Ne mutlu, ne güzel, vesile olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim sayesinde insanların karanlıklardan aydınlığa çıktığını vurgulayarak, "Medeniyetimizin temeli ilme, hikmete dayanır. Kur'an-ı Kerim'in iniş amacı, insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmaktır. Nice insanlar Kuran sayesinde karanlıklardan aydınlığa çıkmıştır. Kuran'ı daha iyi anlayabilmek için bazı ilimler gereklidir. Tefsir, hadis, kelam ilmi gibi ilimlerin yanı sıra sosyal bilimler, psikoloji ve biyoloji gibi bilimler de önemlidir. Bir insan biyolojiyi ne kadar iyi bilirse Kuran'ı daha iyi anlar. Astronomiyi iyi bilen bir insan da Kuran'ı daha iyi anlar. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Gençlik, Aile Bakanlığımız ile yaptığımız protokoller hep iyi insan yetiştirmek üzerinedir. Cenabı Hakkın takdiri ve Kuran'ın hedefi de iyi insan yetiştirmektir. Allah iyileri sever, iyi insanları sever. Kuran'da defalarca Allah'ın iyileri ve iyi insanları sevdiği geçer. İnsanlar, inançları ve düşünceleri ne olursa olsun, iyilik içinde bir arada yaşamalıdır. Bütün peygamberlerin izlediği yol budur.

İnsanlar birbirlerine kötülük yapmasınlar, zulüm etmesinler, haksızlık yapmasınlar, adil olsunlar. Farklı inançlarda olsa bile birbirleriyle iyi geçinsinler. Birlikte yaşama tecrübesini dünyaya öğreten Kuran'dır. Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz'dir. Bunu Medine Sözleşmesi ile ölümsüzleştirmiştir. Dünyanın ilk toplumlar arası birlikte yaşama tecrübesini yazıya geçiren ve halen yaşayan metin, Allah Resulü'nün Medine Sözleşmesi'dir. Burada Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanan bir nesil yetiştirmeye gayret edeceğiz. Ahlak, Kuran'ın ifadesiyle en yüce bir ahlaktır. Peygamber Efendimiz de 'Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' buyuruyor. Bütün Kuran'ın hedefi, Efendimizin hedefi ahlaklı insan yetiştirmektir. Peygamber Efendimiz, kıyamet günü günahların, sevapların, iyiliklerin ve kötülüklerin tartılacağını, o tartıda en ağır basanın güzel ahlak olacağını buyuruyor. Biz neslimizi çocuklarımızı güzel ahlakla yetiştirirsek toplum olarak kurtuluruz. Birbirini seven, düşüncesine ve inancına saygı gösteren bir toplum komşuluk ilişkileriyle daha iyi duruma gelir" dedi.

Erbaş, açılış kurdelesini kestikten sonra kurs binasını gezdi. İlçedeki açılışın ardından Zonguldak'a hareket eden Diyanet İşleri Başkanı, Zonguldak Valiliği'ni ziyaret etti. İl protokolü tarafından karşılanan Erbaş, şeref defterini imzaladı.