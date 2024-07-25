Mustafa Çulcu bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi
Mustafa Çulcu bıraktı

TFF'nin yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ilk tepki Mustafa Çulcu'dan geldi.

Hacıosmanoğlu yönetimindeki Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni yönetimi, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Ferhat Gündoğdu'yu getirdi.

Bu atamaya ilk tepki, eski FIFA kokartlı hakem ve eski MHK başkanı Mustafa Çulcu'dan geldi.

Çulcu, gözlemcilik görevinden ayrıldığını açıkladı.

Hakem ve gözlemcilerden başka istifaların da gelmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere, Ferhat Gündoğdu daha önce 2022 yılında MHK başkanlığına atandığında, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başta olmak üzere birçok hakeme görev vermemiş ve bu durum büyük bir operasyon olarak nitelendirilmişti.

Söz konusu hakemler, Tahkim Kurulu'na itiraz ederek görevlerine geri dönmüştü.

İlgili Haberler
İbrahim dayısı torpil yaptı. Ballı maaşı kaptı. Şerafettin Tilki TFF'deki depremin nedenini ortaya çıkardı
Fenerbahçe maçında VAR skandalı
Son Haberler
Suriyeli uyruklu 10 IŞİD’li yakalandı. 2’sine Türk vatandaşlığı verilmiş Gündem
Suriyeli uyruklu 10 IŞİD’li yakalandı. 2’sine Türk vatandaşlığı verilmiş
Hacıosmanoğlu ünlü Süper Lig hakeminin ipini çekti Spor
Hacıosmanoğlu ünlü Süper Lig hakeminin ipini çekti
Yavaş İmamoğlu’nun suratına telefonu kapattı: Bir an önce durdurun! Gündem
Yavaş İmamoğlu’nun suratına telefonu kapattı: Bir an önce durdurun!
Otomobil ile kamyonet çarpıştı Gündem
Otomobil ile kamyonet çarpıştı
MSB kaynaklarından açıklama. İtalyan gemisi durduruldu Gündem
MSB kaynaklarından açıklama. İtalyan gemisi durduruldu
İngiliz blues sanatının öncüsü John Mayall öldü Kültür Sanat
İngiliz blues sanatının öncüsü John Mayall öldü
İbrahim dayısı torpil yaptı. Ballı maaşı kaptı. Şerafettin Tilki TFF'deki depremin nedenini ortaya çıkardı Spor
İbrahim dayısı torpil yaptı. Ballı maaşı kaptı. Şerafettin Tilki TFF'deki depremin nedenini ortaya çıkardı