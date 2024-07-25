Mustafa Çulcu bıraktı

Hacıosmanoğlu yönetimindeki Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni yönetimi, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Ferhat Gündoğdu'yu getirdi.

Bu atamaya ilk tepki, eski FIFA kokartlı hakem ve eski MHK başkanı Mustafa Çulcu'dan geldi.

Çulcu, gözlemcilik görevinden ayrıldığını açıkladı.

Hakem ve gözlemcilerden başka istifaların da gelmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere, Ferhat Gündoğdu daha önce 2022 yılında MHK başkanlığına atandığında, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başta olmak üzere birçok hakeme görev vermemiş ve bu durum büyük bir operasyon olarak nitelendirilmişti.

Söz konusu hakemler, Tahkim Kurulu'na itiraz ederek görevlerine geri dönmüştü.