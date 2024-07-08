Mustafa Denizli Arda Güler tehlikesini açıkladı

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Mustafa Denizli Arda Güler tehlikesini açıkladı

Üç büyükleri şampiyon yapan tek teknik adam Mustafa Denizli, Arda Güler'e çok önemli bir uyarıda bulundu.

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükseldi, hepimizi sevinçten havalara uçurdu. Hollanda karşısında öne geçtiği maçı 2-1'lik skorla kaybeden Ay-Yıldızlı ekibimiz için turnuva sona erdi.

EURO 2024'de sergilediği muhteşem performansla adından çokça söz ettiren isimler de vardı Milli Takım'da. İlk akla gelen yıldızımız Arda Güler idi. Gürcistan'a attığı mükemmel golün dışında Avusturya ve Hollanda karşılaşmalarında 1'er asist yapan 19 yaşındaki futbolcu, harika bir turnuva geçirdi.

Herkes Arda Güler'in muhteşem performansını konuşurken, üç büyükleri (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş) şampiyon yapan tek teknik adam unvanına sahip 74 yaşındaki Mustafa Denizli'den çok önemli bir uyarı geldi.

NTV'ye konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Arda için "Arda bu takımın lideri asla değil. Ama Arda bir lider gibi davranıyor." yorumunu yaptı.

Mustafa Denizli, 50 yıldır futbolun içinde olduğunu hatırlatarak, Arda Güler'e şu sözlerle tavsiyelerde bulundu:

"50 yıldır futbolda görev yaptım. Son 40 yılda Türk futboluna gelmiş çok abartmayayım ama en yetenekli iki isimden biridir. Bu kadar üst düzey bir futbol zekasına sahip. Bu zeka zaten onu Real Madrid'e taşımış. Arda kendisine dikkat etmezse, futbolun takım oyunu olduğunu arkadaşlarına hissettirmezse ve bunu yaşamazsa önümüzdeki yıllarda çok büyük zorluklar yaşar.
Arda büyük bir yetenek ama gelişmeye müsait. Eksik olan tarafı geliştirilebilecek özellikler."

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