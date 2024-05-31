Mustafa Denizli harıl harıl para arıyor



TFF 2. Lig'de yeni sezona hazırlanan Altay, dün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda şirketleşme yoluna gitme kararı aldı.

Bu kararla birlikte, kulübün efsanevi ismi Mustafa Denizli, kulübün geleceği için önemli açıklamalarda bulundu.

Denizli, Altay'ın tarihini korumak adına yapılan bu kritik genel kurulun önemini vurgulayarak, "Altay'ın geçmişini hep birlikte yaşadık. Hayatımın dörtte biri bu kulüpte geçti. Bu mirasın yok olmasına göz yumamayız. Bu yüzden şirketleşme şart. İnsanlar, kimin yönettiğine değil, Büyük Altay'a destek olmak için stadyuma giderler. Altay'ın adı orada olduğu sürece, kulübün şirket mi yoksa şahıs mülkü mü olduğu önemsiz.

Chelsea'yi Abramovich satın aldığında da taraftarlar 'Bir yabancı bizi satın aldı' diye düşünmeden maçlara akın ettiler. Manchester City için de aynı durum söz konusu. Eğer bu tarih devam edecekse, bu şekilde devam edecek" dedi.

Kongrede, kulübün güncel borcunun 684 milyon 555 bin TL olduğu ve dövizdeki artış nedeniyle borcun her gün arttığı belirtildi.

Denizli, "Türkiye'de 2. Lig'de on yıl oynasanız bile borcunuzu ödeyebilecek geliri elde edebilir misiniz? Şu anda önemli olan, prestijli bir şirketin buraya gelmesi. Onlar da kendi hesaplarını yapacaklar. Kimse gelip 'Altay'a bu kadar para verelim' demez. Durumu inceleyecekler.

Altay'ın marka değeri, varsa gayrimenkulleri ve takımın değeri gibi unsurları değerlendirecekler. Bu kolay bir iş değil. Hiç kimse kulübün bu duruma gelmesini istemez. Ancak Türkiye'deki hiçbir kulüp bu süreçten kaçamaz. Hepsi bu yoldan geçmek zorunda ve geçiyorlar. Türkiye'nin futbol şehirlerine bakın, çoğu amatör ligde" ifadelerini kullandı.

SPONSOR VE PARA ARAYIŞI SÜRÜYOR

Altay için İstanbul'da iş insanlarıyla görüşmeler yapan Mustafa Denizli'nin, kulübe yatırımcı bulma çabalarını sürdürdüğü biliniyor. Türk futbolunun en saygın teknik direktörlerinden biri olan ve Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşayan Denizli, aynı zamanda siyah-beyazlı kulüpte futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapmıştı. Mustafa Denizli, 2021 yılında yıllar sonra geri döndüğü Altay'ı Süper Lig'e taşımayı başarmıştı.