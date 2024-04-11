İzmir'in en köklü kulüplerinden Altay'ın birinci ligden de düşmesi kesinleşince teknik direktör Mustafa Denizli kolları sıvadı.

Siyah-beyazlı takımda uzun yıllar forma giydikten sonra 2021 yılında teknik direktör olarak Altay'ı Süper Lig'e taşıyan Denizli, bir süre bu ligde görev aldıktan sonra ayrılmıştı.

Denizli Altay'ın tekrar eski günlerine dönmesi için harekete geçti.

Denizli'nin Altay'ın borç yükünden kurtulabilmesi için yapılacak olan şirketleşme çalışmalarında liderlik edeceği, bazı firmalarla iletişim halinde olduğu belirtildi.

İzmir basınına konuşan Denizli, şunları söyledi:

"Altay bulunduğu ligle değil, tarihiyle büyüktür. Kulübümüz, en kısa zamanda o şanlı tarihine yakışır bir konuma gelecektir. Altay Türk futbolunun en önemli çınarlarından biridir. Her şeye rağmen futbolcularımız tüm zorlukların üstesinden gelerek ellerinden geleni ortaya koydular. Onlara teşekkür borçluyuz.

Yara çok büyük ve sadece merhem olması için futbolcu satışları gerçekleşti. Kazımcan Karataş ve Efe Sarıkaya'dan gelen bonservisler sadece geçici olarak sorunu çözdü. Altay'ın geleceğini kurtaracak projeler geliştirmeliyiz. Transfer yasağını açmaktan başka şansımız yok. Bunun yolu da şirketleşmekten geçiyor."