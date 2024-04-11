Mustafa Denizli kolları sıvadı

Kaynak: Haber Merkezi
Mustafa Denizli kolları sıvadı
Teknik direktör Mustafa Denizli harekete geçti.

İzmir'in en köklü kulüplerinden Altay'ın birinci ligden de düşmesi kesinleşince teknik direktör Mustafa Denizli kolları sıvadı.

Siyah-beyazlı takımda uzun yıllar forma giydikten sonra 2021 yılında teknik direktör olarak Altay'ı Süper Lig'e taşıyan Denizli, bir süre bu ligde görev aldıktan sonra ayrılmıştı.

Denizli Altay'ın tekrar eski günlerine dönmesi için harekete geçti.

Denizli'nin Altay'ın borç yükünden kurtulabilmesi için yapılacak olan şirketleşme çalışmalarında liderlik edeceği, bazı firmalarla iletişim halinde olduğu belirtildi.

İzmir basınına konuşan Denizli, şunları söyledi:

"Altay bulunduğu ligle değil, tarihiyle büyüktür. Kulübümüz, en kısa zamanda o şanlı tarihine yakışır bir konuma gelecektir. Altay Türk futbolunun en önemli çınarlarından biridir. Her şeye rağmen futbolcularımız tüm zorlukların üstesinden gelerek ellerinden geleni ortaya koydular. Onlara teşekkür borçluyuz.

Yara çok büyük ve sadece merhem olması için futbolcu satışları gerçekleşti. Kazımcan Karataş ve Efe Sarıkaya'dan gelen bonservisler sadece geçici olarak sorunu çözdü. Altay'ın geleceğini kurtaracak projeler geliştirmeliyiz. Transfer yasağını açmaktan başka şansımız yok. Bunun yolu da şirketleşmekten geçiyor."

Son Haberler
Ağrı''da dere taştı. Çok sayıda ev su altında kaldı Gündem
Ağrı''da dere taştı. Çok sayıda ev su altında kaldı
TESK Genel Başkanı Palandöken: Prim gününü dolduranlar sağlıktan yararlansın Ekonomi
TESK Genel Başkanı Palandöken: Prim gününü dolduranlar sağlıktan yararlansın
Taksim bayramın ikinci günü doldu taştı Yaşam
Taksim bayramın ikinci günü doldu taştı
Keçiören Belediyesi Basın Müdürü kim oldu? İşte tecrübeli gazetecinin yeni adresi Medya Polemik
Keçiören Belediyesi Basın Müdürü kim oldu? İşte tecrübeli gazetecinin yeni adresi
Amerika'da üretici enflasyonu da açıklandı Ekonomi
Amerika'da üretici enflasyonu da açıklandı
Cloud4Next Ortadoğu’nun bulut dönüşümü için çalışacak Ekonomi
Cloud4Next Ortadoğu’nun bulut dönüşümü için çalışacak
Marketlerden tek tek toplatılıyor. Ekipler alarma geçti Gündem
Marketlerden tek tek toplatılıyor. Ekipler alarma geçti