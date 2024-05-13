Mustafa Denizli yardım arıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Mustafa Denizli yardım arıyor
1. Lig'de küme düşen Altay'ın şirketleşmesi için çalışmalar devam ederken, Mustafa Denizli'den kritik bir hamle geldi. Denizli, İstanbul'da Altay'a yatırımcı arıyor.

İzmir'in köklü takımlarından Altay, TFF 2. Lig'e 665 milyon TL'nin üzerinde bir borç yüküyle düştü.

Altay'da camianın önde gelen isimleri kulübün şirketleşme yoluna gidip yeniden yükselişe geçmesi hayalinde ilk adımı attı.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 9 Mayıs'ta yer alan ilanda camia tarafından kurulan şirketin ticaret ünvanı Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi olarak ifade edildi.

Anonim şirketin kurucuları ise camianın önde gelen isimlerinden Kenan Duymazoğlu ve Cemil Kaya oldu. Temsili olarak şirketin başına geçen Duymazoğlu başkan, Kaya ise başkanvekili yapıldı.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPILACAK
Altay'da 22-29 Mayıs tarihleri arasında olağanüstü genel kurul gerçekleşecek.

Bu genel kurulda futbol şubesinin bu şirkete devredilmesi üyelerin oylarına sunulacak.

Altay'da bin 291 olan üye sayısı, kongrede 4'te 3 çoğunluk sağlanma zorunluluğu bulunduğu için 720'lere kadar düşürüldü.

MUSTAFA DENİZLİ YARDIM ARIYOR
Camianın sembol isimlerinden olan Mustafa Denizli'nin de İstanbul'da Altay'a yatırımcı arayışında olduğu aktarıldı.

Kongrede üyelerin onayı alınırsa futbol şubeyi devralacak şirketin temsilcileri, bulunacak yatırımcıya haklarını devredecek.

Diğer taraftan şirketleşme ile ilgili 16 Mayıs Perşembe günü basın toplantısı yapılması planıyor.

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