Mustafa Denizli yeni sezon için şampiyonluk tahminini açıkladı

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına günler kala deneyimli teknik adam Mustafa Denizli'den çarpıcı açıklamalar geldi.

Mustafa Denizli yeni sezon için şampiyonluk tahminini açıkladı

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Mustafa Denizli, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili tahminini açıkladı.

Hürriyet'e konuşan Denizli yıllar önce kendisi taraffından futbol lügatına giren "Yüzde 51 şampiyon" deyimiyle alakalı olarak şu ifadeleri kullandı:

Evet, bu deyimi kullandım ve yıllardır da kullanılıyor. Ancak ben bu sözü, başında olduğum takımlar için ve iki ayaklı tur maçları için söyledim.

Dolayısıyla şimdiden ‘Yüzde 51 ihtimalle bir takım şampiyon olur’ demek biraz abartılır. Onu ancak ligde 6-7 hafta geçtikten sonra 1 veya 2 takım için söyleyebiliriz.

Takım kadroları ve yapılan transferleri göz önüne aldığınızda Galatasaray önde gibi görünebilir ama dediğim gibi, ilk 6-7 haftayı görmeden böyle bir tahminde bulunmak doğru olmaz.

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