Mustafa Denizli yüreklere su serpti

Kaynak: Haber Merkezi
Mustafa Denizli yüreklere su serpti

A Milli Takımımız'ın EURO 2024'teki durumunu analiz eden Mustafa Denizli, Avusturya maçı ile ilgili yüreklere su serpen açıklamayı yaptı.

Türk futbolunun duayen isimlerinden Mustafa Denizli, A Milli Takım’ın EURO 2024’teki başarısını değerlendirdi. Denizli, takımın grup aşamasındaki zorlu mücadelesinin ardından eleme turlarında daha güçlü bir performans sergileyeceğine inancını dile getirdi.

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Saha dışında oluşturulan gündem, teknik ekip ve oyuncular üzerinde ağır bir yük yarattı,” diyen Denizli, “Ancak gruptan altı puanla ikinci olarak çıkmak, takımın morali için hayati önem taşıyor. Turnuvaları iki aşamada değerlendirmeliyiz: gruplar ve eleme maçları. Grup aşamasındaki stresli anları geride bıraktık ve Avusturya ile oynayacağımız maçta daha rahat olacağız. Çeyrek finale yükselirsek, yolumuzun açık olduğuna inanıyorum,” ifadelerini kullandı.

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Denizli, Avusturya’nın grup aşamasını rahat geçmesinin ve aldıkları övgülerin, eleme turlarında onlar için bir baskı unsuru olabileceğini belirtti. “Milli Takımımızın tur atlamasını yüksek ihtimal görüyorum,” diyerek umutlu konuştu.

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EURO 2024’te öne çıkan bir yıldız oyuncunun olmamasından duyduğu hayal kırıklığını da paylaşan Denizli, “Büyük turnuvalarda genellikle takımlar yeni sistemler deneyerek futbolun geleceğine yön verirler. Ancak bu turnuvada yaratıcı oyuncuların eksikliği, sistemleri anlamsız kılıyor. Takımımızda, Arda ve Hakan gibi, sahada ne yapacaklarını kestiremeyeceğimiz, dünya çapında hayranlık uyandıran oyuncularımız var. Avusturya maçıyla başlayarak bu avantajı lehimize çevirmeliyiz,” dedi ve ekledi: “EURO 2024’te beni heyecanlandıran bir yıldız yok, bu yüzden turnuvada beklediğim iştah açıcı oyunu göremiyorum.

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