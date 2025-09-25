Mustafa Denizli’den Fenerbahçe’ye sert eleştiri: “Futbol aklı kim?”

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Hırvatistan’da Dinamo Zagreb’e 3-1 yenildi.

Maksimir Stadyumu’nda alınan mağlubiyet sonrası Mustafa Denizli, karşılaşmayı HT Spor'a değerlendirdi

Dinamo Zagreb’in kadro maliyetine dikkat çeken Denizli, Fenerbahçe’nin yanlış transfer planlaması yaptığını ifade etti.

"BU TRANSFERLER OLSA NE OLUR, OLMASA NE OLUR"

Mustafa Denizli şöyle konuştu:

“Dinamo Zagreb’in takım değeri yaklaşık 70 milyon euro. Bu sezon 17 transfer yapmışlar, harcadıkları para sadece 17 milyon euro. Fenerbahçe ise tek bir oyuncuya 20 milyon euro veriyor. O zaman soruyorum: Fenerbahçe’nin futbol aklı kim? Bu transferleri kim yaptı? Ne zaman yaptı? Lige yetişmedi, Şampiyonlar Ligi’ne yetişmedi, sezon başına yetişmedi. Fenerbahçe kaybediyor, taraftarını kaybediyor, kahroluyor. Bunu anlatmak mümkün değil. Duran, Nene, Asensio, Brown… Bu transferler olsa ne olur, olmasa ne olur.”