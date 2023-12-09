Mustafa Denizli'den flaş iddia: Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? Hangisi kazanacak

Türk futbolunun bir numaralı teknik direktörü, büyük usta Mustafa Denizli Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yaptığı tahminlerin tutmasıyla da tanınan Mustafa Denizli, Fotomaç'a yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

- Beşiktaş sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Yeni yönetimin gelmesi ekstra motive kaynağı olur, yeni başarı hissini daha farklı kılabilir.

- Fenerbahçe kadro olarak daha üstün, bunu kabul etmek lazım. Ancak kadro olarak üstün olması maçı kazanacağı anlamına gelmez.

- Bu maçlarda atmosfer de çok önemli. Full bir stadın vereceği destek psikolojiyi terse çevirebilir. Ama normal şartlara bakılınca Beşiktaş'ın işi biraz daha zor.

- Derbilerde Beklenmedik olaylar yaşanabilir. Kırmızı kart, erken gelecek bir gol gibi. Bunlar tüm oyunun gidişatını değiştirebilir.

- Geçmişe dönüp baktığımızda iki takım arasında oynanan maçlarda neler yaşanmış, bunlar da bir takım verileri gösterir.

- Beklentim iki takımın futbolcularının da birbirlerine karşı, taraftara karşı saygılı olmaları. Sadece futbola odaklanmalılar. Galibiyet ya da mağlubiyet bu takımların büyüklüğünden hiçbir şey eksiltmez.