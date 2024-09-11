Mustafa Denizli'den şaşırtan imza

Son olarak 2020-2021 yılları arasında Altay’da teknik direktörlük görevini üstlenen Mustafa Denizli yorumculuğa adım attı.
Deneyimli teknik adam yayın hayatına yeni başlayan HT Spor ile yorumculuk görevi için anlaşmaya vardı.
HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan yaptığı açıklamada, “Bir numaralı yorumcumuzu söyleyeyim. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörlerinden Mustafa Denizli. Büyük takımların maçları sonrasında Mustafa hocayla birlikte olacağız” denildi.
MUSTAFA DENİZLİ KİMDİR?
10 Kasım 1949 tarihinde İzmir Alaçatı’da dünyaya gelen Mustafa Denizli futbolculuk kariyerine 1962 senesinde Altay altyapısında başladı.
1967’de A Takıma yükselen Denizli 1983 yılına kadar burada forma giydi.
Denizli Altay'da 1967 ve 1980 senelerinde olmak üzere iki Türkiye Kupası kazanırken 16 senede çıktığı 386 maçta tam 121 kez rakip ağları havalandırdı.
1983 senesinde Galatasaray'a transfer olan Denizli, burada sadece 1 sezon forma giydikten sonra kramponlarını asarak teknik direktörlüğe adım attı.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
1987-1989: Galatasaray
1989-1990: Alemannia Aachen (Almanya)
1990-1992: Galatasaray
1994-1996: Kocaelispor
1996-2000: Türkiye
2000-2002: Fenerbahçe
2003-2004: Manisaspor
2004-2006: PAS (İran)
2006-2007: Persepolis (İran)
2008-2010: Beşiktaş
2011-2012: Persepolis
2013: Çaykur Rizespor
2013-2014: Hazar Lenkeran (Azerbaycan)
2015-2016: Galatasaray
2017: Eskişehirspor
2018-2019: Kasımpaşa
2019: Tractor (İran)
2020-2022: Altay
Mustafa Denizli bu süreçte 3 Süper Lig 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandı.