Mustafa Denizli'den şaşırtan imza

Son olarak 2020-2021 yılları arasında Altay’da teknik direktörlük görevini üstlenen Mustafa Denizli yorumculuğa adım attı.

Deneyimli teknik adam yayın hayatına yeni başlayan HT Spor ile yorumculuk görevi için anlaşmaya vardı.

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan yaptığı açıklamada, “Bir numaralı yorumcumuzu söyleyeyim. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörlerinden Mustafa Denizli. Büyük takımların maçları sonrasında Mustafa hocayla birlikte olacağız” denildi.

MUSTAFA DENİZLİ KİMDİR?

10 Kasım 1949 tarihinde İzmir Alaçatı’da dünyaya gelen Mustafa Denizli futbolculuk kariyerine 1962 senesinde Altay altyapısında başladı.

1967’de A Takıma yükselen Denizli 1983 yılına kadar burada forma giydi.

Denizli Altay'da 1967 ve 1980 senelerinde olmak üzere iki Türkiye Kupası kazanırken 16 senede çıktığı 386 maçta tam 121 kez rakip ağları havalandırdı.

1983 senesinde Galatasaray'a transfer olan Denizli, burada sadece 1 sezon forma giydikten sonra kramponlarını asarak teknik direktörlüğe adım attı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

1987-1989: Galatasaray

1989-1990: Alemannia Aachen (Almanya)

1990-1992: Galatasaray

1994-1996: Kocaelispor

1996-2000: Türkiye

2000-2002: Fenerbahçe

2003-2004: Manisaspor

2004-2006: PAS (İran)

2006-2007: Persepolis (İran)

2008-2010: Beşiktaş

2011-2012: Persepolis

2013: Çaykur Rizespor

2013-2014: Hazar Lenkeran (Azerbaycan)

2015-2016: Galatasaray

2017: Eskişehirspor

2018-2019: Kasımpaşa

2019: Tractor (İran)

2020-2022: Altay

Mustafa Denizli bu süreçte 3 Süper Lig 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandı.