Mustafa Er'den hakem isyanı

Editör: Fatma Demirkaya

Zorlu maçta birçok pozisyon bulduklarını belirten Er, "Bunun karşılığı bugün için bu değildi. Bir puana bile üzüleceğimiz bir karşılaşmaydı." diye konuştu.

Geçen hafta bir antrenmanla Beşiktaş maçına çıktıklarını hatırlatan Er, mental anlamda çok aşağıda olduklarının altını çizdi. Oyuncularla mental anlamda geri dönmeleri gerektiğini bütün bir hafta boyunca konuştuklarını anlatan Er, "Oyuncularımla bir karakter ortaya koymamız ve mücadele etmemiz gerektiğini konuştuk. Bu anlamda istediklerimizi yaptılar. Tek üzüldüğüm emeklerinin karşılığını alamadılar. Net bir şekilde buradan puan ya da puanlar alabilirdik. Birçok gol pozisyonumuz var. Direkten dönen topumuz var. Sayılmayan bir golümüz var. Dediğim gibi çok üzgünüz." diye konuştu.

"FİYASKODUR"

Er, hakem yönetimine eleştirilerde bulunarak, ilk yarıda ve maç sonunda verilen uzatma dakikaların az olduğunu öne sürdü.

Maçlarda devre arasında 7-8 dakika, maç sonuna da 10-12 dakika uzatmalar verildiğini dile getiren Er, şunları söyledi:

"Bu maçta 1 dakika ve 5 dakika bir fiyaskodur. Lütfen bunu çok net bir şekilde herkes incelesin. Sadece Ahmed Hassan iki kere 5-6 dakika yerde yattı. Ve kötü niyetli bir şekilde yaptı bunu. Üç dört dakika yerde yatıp dışarı çıkıp, sakat sakat tekrar oyuna girip tekrar yattı. Sadece Ahmed Hassan 5-6 dakika çaldı. Dakikaları tutsunlar. 6 tane oyuncu değişikliği oldu. Minimum 10 dakika eklenmesi gerekirken beş dakika eklediler. İlk yarıya da bir dakika eklediler. Bana göre bunların açıklamalarını yapmaları gerekiyor."