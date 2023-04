Mustafa Kemal’e verdiği sözü ve vatan sevgisini canının önüne koyan Şahin Bey

1899 yılında Yemen’e er olarak askere gitti.

Yemen’de Ayn-ül Cebel denilen yerde birlikleri sarılıp komutanları

Araplar tarafından öldürülünce

komutayı ele alıp huruç hareketiyle kurtulmayı başarmıştır.

Trablusgarp’a 1911 tarihinde gönüllü olarak gitti.

Balkan Savaşlarına katılarak Çatalca Cephesi’nde savaştı.

Birinci Cihan Harbinde Galiçya Cephesi’nde ve

Ekim 1917 tarihinde ise Sina Cephesi’nde görevlerde bulundu.

Göstermiş olduğu gayretlerden dolayı

teğmenliğe (mülazım-ı sani) terfi etti.

İngilizlere, Sina Cephesi’nde, 1918 tarihinde esir düştü.

1919 tarihi sonlarına kadar Mısır’da bulunan

Seydi Beşir Esir Kampı’nda kaldı.

Ateşkes antlaşmasının imzalanmasından sonra serbest bırakıldı

“Yoruldum yeter” demedi, vatan işgal altındaydı…

13 Aralık 1919 tarihinde İstanbul’a gelerek Harbiye Nezaretine

müracaatta bulunarak yeni bir görev talebinde bulundu.

Nezaret tarafından Birecik Askerlik Şubesi Başkanlığına tayin edildi,

İstanbul’dan ayrıldıktan sonra Sivas’a

Mustafa Kemal’in yanına gitti.

Burada gerekli emirleri aldıktan sonra Antep’e geçti.

Birgün kapısının önünde, geleceğinden haberdar olan

bir postacının beklediğini görür.

Postacı şifresi çözülmüş bir telgrafı

M. Sait’e verir.

“Nam-ı müstearın Şahin’dir.

Antep Müdafaasını teşkilatlandır.

Mustafa Kemal.”

(Kod adın Şahin’dir. Antep savunmasını örgütle. M. Kemal)

Antep Kuvay-ı Milliyesi ile temasa geçerek onun vermiş olduğu

görevi gönüllü olarak kabul etti.

Küçük çapta mitingler düzenler ve her mitingde

“Fransızlar cesedimi çiğnemeden Antep’e giremezler” der.

Kilis-Antep yolunu 28 Mart 1920 tarihine kadar tutarak

Fransızların Antep’te bulunan işgal birliklerine yardımlarını engelledi.

18 Şubat 1920 günü iki dağ topu ve bir süvari takımının korumasındaki

Fransız iaşe kolu, yine Şahin Bey tarafından geri çekilmek zorunda bırakıldı.

Fransızlar daha sonra Kilis-Antep yolunu geçmek için

17 Mart 1920’de yeni bir hareket başlatmak için

Katma’dan Kilis’e doğru yürüyüşe geçtiler.

Yolu geçmekte kararlı olan işgalciler büyük kuvvetlerle gelmişlerdi,

çünkü bu kez Antep’teki işgal birlikleri çok zor durumda kalmışlardır.

Şahin Bey ise çevre köylerden topladığı çetelerle

savunma tedbirlerini sağlamlaştırmaya ve düşmanı geri püskürtmeye çalışıyordu.

Düşman birlikleri taarruz günü olarak 26 Mart gününü bekledi.

Oylum Köyü’nü geçen işgalciler, Kızılburun mevkisini ve

Şahin Bey’in komutasında ki birinci savunma hattını bataryalarla taramaya başladılar.

Şahin Bey yol üzerindeki bütün köprülere hasar vermiş, köyleri boşaltmış ve

çeteleri kritik noktalara yerleştirmeye çalışıyordu.

Düşman, köprüleri tamir ederken, Kilis Milli Kuvvetleri de baskınlar düzenliyorlardı.

Beş saatlik bir çarpışmadan sonra Kızılburun tepeleri düşmanın eline geçti.

Şahin Bey, yeniden tertip ve düzen almak için

Kertil’de kurduğu ikinci savunma hattına çekilmek durumunda kalmıştır.

26 Mart 1920 gecesinin parolası “Maraş” idi.

Çatışma başladı.

Şahin Bey’in ve çetelerin çeşitli silahları ve

cephaneleri bu kadar büyük ve üstün güce karşı koymaya yetmiyordu.

Çetelerde moral bozukluğu giderek artıyordu.

Bir saatlik bir çatışmanın ardından bu ikinci savunma hattı da çözüldü…

Günün doğuşuyla birlikte Bostancık köyü kuzeyindeki sırtlar ve

Elmalı Köyü kuzeyindeki tepeler yoğun topçu ateşine tutuldu.

Şahin Bey Bostancık Değirmeni mevkiinde bulunan köprüden

Antep’e düşmanı geçirmemek için elinden gelen her şeyi yapıyordu,

ancak gücü buna kâfi gelmiyordu.

Arkadaşlarının bir kısmı kaçmıştı ve kendisi son sözünü hatırlayarak

“Benim cesedimi çiğnemeden Antep’e giremezsiniz” demiştir.

Tüfeğini alır köprünün ucuna sipere yatar.

Şahin Bey mermisi bitince tüfeğini fırlatır,

elini beline atıp tabancasını çıkarırken göğsünden vurulur.

Ayağa kalkar ve sendeleyerek yere kapaklanır.

İşte o sözünü tuttu ve düşmanın süngü darbeleri ile

son nefesini vererek şehit oldu.

Fransız komutan, yola devam işareti verir ve

top arabaları Elmalı Köprüsü’nde şehit düşen Şahin Bey’in cesedinin üzerinden geçer…

Yaklaşık 10 ay süren ve 6 bin 317 vatan evladının şehit edilmesiyle son bulan

Antep savunmasında vatan ve namus için kendisini feda eden

Şahin Bey'in ismini yaşatmak isteyen Antep halkı,

şehidinin adını ilçeye, belediyeye, okullara ve mahallelere veriyor.

Mustafa Kemal’e verdiği sözü ve vatan sevgisini

canının önüne koyan Şahin Bey’in ardından ise şu türkü yakılır:

“Mehmet Sait adlı koca bir yiğit

Serçenin dilinde olmuşsun ağıt

Halk verdi bu adı düşmanı dağıt

İsmin yüreklerde yaşar Şahin Bey



Bostancı eşrafı anarken seni

Yemen askerlikte tanırken seni

Savaşlar yıldırdı sanırken seni

Önünde cepheler şaşar Şahin Bey



Seydi Beşir Kampı sabır ocağı

İki yıl büyüttün hasret bucağı

İçindeki yara vatan sıcağı

Gözler yollarına düşer Şahin Bey



Ulumaserede onlarca çukur

Aklında Antep'in hayali durur

Düşman ki Kertil'de pusuda vurur

Şehir infialle taşar Şahin Bey



Makineli tüfek durmadan tarar

Gözler kahramanı saygıyla anar

Kilis'in yolunda bir güneş doğar

Bombalar altında beşer Şahin Bey



Bir adım geriye atmadan durdu

Almalı Köprüsü ateşten kordu

O yalnız başına bu aziz yurdu

Özgürlük çağları aşar Şahin Bey



Yirmi sekiz martta Rahman'a erdi

Bitince imkânlar bulunmaz erdi

Kanını süngüye aşk ile verdi

Gözyaşı toprağı eşer Şahin Bey



Ağlasın analar ağlar kuzular

Gitti can özümüz yürek sızılar

Gayrı Antep'ime şol Fransızlar

Bedenini ezer koşar Şahin Bey



Yurdun kaderini çizen erlerdi

Onlarca yarayla gezen erlerdi

Sinsi planları sezen erlerdi

Hainin düzeni şaşar Şahin Bey



O gün Antep için namus günüydü

On bir ay sürecek kabus günüydü

Açlıkla imtihan mahpus günüydü

Culbandan ekmeğin pişer Şahin Bey



Dünyada görülmez şanlı direniş

Çekirdekten katık taşlardan yemiş

Dinle mezarında beyler ne demiş

Her dem yüreklerde coşar Şahin Bey”