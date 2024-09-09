Mustafa Kemal'in askerleriyiz. On binler stadı inletti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mustafa Kemal'in askerleriyiz. On binler stadı inletti

UEFA Uluslar Ligi kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile İzlanda saat 21:45’te karşı karşıya geldi. Maçın başında stadyumda bulunan on binlerce taraftar, hep bir ağızdan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attı.

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde İzlanda’yı konuk ediyor. A Milli Futbol Takımı İzlanda karşılaşmasıyla beraber 633. maçına çıkacak. Tarihinde İzlanda ile 13 kez karşı karşıya gelen Türkiye, 2 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

“MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ”

İzmir’de Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 21:45’te başlayan maçın başında on binlerce Türk taraftar , hep bir ağızdan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attı. O anlar kameralara anbean yansırken, tüm stadyum bu sloganla inledi.

Taraftarlar tarafından atılan bu slogan akıllara, kısa bir süre önce teğmenlerin yemin töreninin ardından kılıç çekerek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını atmalarını getirdi.

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