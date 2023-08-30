Son dönemin sevilen isimlerinden Mustafa Keser katıldığı programlarda sahne performanslarıyla gündemden düşmedi. Halk müziği sanatçılarından Mustafa Keser’i hayatı ve yaşantısı merak konusu oldu. Peki, Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?

MUSTAFA KESER KİMDİR?

Mustafa Keser, 1 Ocak 1945 tarihinde Maden, Elazığ'da dünyaya geldi.

Maden doğumlu olan ve aynı yerde çocukluğu geçen Mustafa Keser ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise tahsilini Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesinde tamamlamıştır.

Babası müzisyen olan Mustafa Keser ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.

Mustafa Keser 1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmış ve 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır. Kâni Karaca'dan müzik dersleri almıştır.

Mustafa Keser Nilüfer Keser ile evlidir ve üç oğlu vardır.

MUSTAFA KESER'İN KENDİ AĞZINDAN HAYAT HİKAYESİ

''Elazığ 'ın Maden ilçesinde doğmuşum. Benden dokuz yaş küçük bir de kız kardeşim var. İlk ve Orta tahsilimi Maden 'de, lise tahsilimi Diyarbakır Ziya Gökalp ve Sivas 4 Eylül Lisesinde tamamladım. Babam rahmetli çok iyi keman yapar ve çalardı. Babam ve baba tarafı akrabalarımda sanat kabiliyetleri üst düzeyde olduğundan benimde bu kabiliyetlerden nasibimi almış olmam dolayısıyla, ortaokul ve özellikle lise yıllarımda keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrendim.

Liseden sonra tahsilime devam edemediğim için kendime müziği meslek olarak seçtim. Bu nedenle İstanbul 'a gittim. Zaman zaman çeşitli şarkıcılara eşlik ettim. Zaman zaman da kendim çalıp şarkı söyleyerek gazinolarda çalıştım. Daha sonra askerliğim dolayısıyla İstanbul 'dan ayrıldım Askerliğimin acemiliğini Manisa, kalanını İzmir Narlıdere 'de bitirdim.

İzmir 'de de kendime müzik camiasında iyi bir yer edinmem sebebiyle askerden sonra İzmir 'e yerleştim. 15 yıla yakın, burada ismini sayamayacağım kadar birçok ses ve saz sanatçısı üstatlarıyla (Bekir Sıtkı Sezgin, Cinuçen Tanrıkorur, Kadri Sençalar, Ercüment Batanay, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Safiye Ayla, Sabite Tur... gibi) birlikte çalıştım. Zaman içerisinde onlardan çok bilgiler edindim. Bu arada çaldığım mevcut sazlara ilaveten yaylı tambur, mızraplı tambur, buzuki, piyano gibi birçok enstrümanı da çalmasını öğrendim.

1975 yılında TRT kurumunun açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazandım ve 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu 'nda mahalli sanatçı olarak görev yaptım. Geçen zaman içerisinde müzikten kazandığım para yeterli olmadığından ilave olarak başka işler de yaptım. (Çiğli Askeri Hava Üssü 'nde 4 yıl memuriyet, minibüs ve taksicilik, market işletmeciliği gibi).

1982 yılında yine TRT kurumunun açtığı yetişmiş sanatçı sınavını bu kez Türk Sanat Müziği dalında kazandım ve TRT İzmir Radyosu 'nda ses sanatçısı olarak göreve başladım. Ancak 1989 yılında istemeden de olsa TRT 'den ayrılıp İstanbul 'a yerleştim. TRT 'de çalıştığım yıllar içerisinde Hz.Mevlânâ 'yı anma törenleri dolayısıyla on yıla yakın Konya 'ya gittim. Bu arada dini musikiyle ilgili de uzun yıllar çalışmalar yaptım. Rahmetli Kâni Karaca Üstad 'dan da büyük ölçüde feyizlendim.

1995 yılında, bildiğim kadarıyla Dünya 'da ilk defa yapılan bir programa imza atarak HBB televizyonunda "Mustafa Keser ve İstekleriniz" isimli ve canlı olarak yayınlanan şarkı istekleri programına başladım. İleriki yıllarda bu programım Kanal 6, Samanyolu TV ve Flash TV televizyonlarında da "Mustafa Keser Sizlerle" ismi altında devam etti.

45 yıllık sanat hayatımda sırasıyla, bir 45'lik, bir Longplay, Ahu Gözlüm, Bana Kötü Diyen, Sevitorum- Çaresizim, Üzüm Gözlüm, Tutku ve son olarak da Sabır isimli kasetlerimi çıkardım. Hâlen, haftanın iki günü (Cuma, Cumartesi) Beylerbeyi 'nde KESER MÜZİKHOL adlı kendi gazinomda ve çeşitli konser çalışmalarıyla da müzik yaşantıma devam etmekteyim. Evliyim, üç Oğlum var.''