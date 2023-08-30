Mustafa Keser öldü iddiası yalan çıktı

Sosyal medyada Mustafa Keser’in öldüğüne ilişkin iddialar ortaya çıktı. Ancak magazin dünyasından isimler Keser’in yaşadığını bildirdi.

Mustafa Keser öldü iddiası yalan çıktı

Editör: Ayşe Memiş

Şarkıcı Mustafa Keser’in öldüğü iddia edilmişti. Ancak yaşadığı ortaya çıktı. Haberler yalan çıktı.

Twitter'da bir hesap tarafından Mustafa Keser'in öldüğü öne sürülmüştü. Ayrıca twitter'da Keser'in öldüğüne ilişkin başsağlığı paylaşımları da yapıldı.

Ancak magazin dünyasından gelen bilgilere göre, Keser'in telefonla arandığı ve telefona çıktığı, yaşadığı ortaya çıktı.

Keser'in öldüğüne ilişkin yapılan paylaşımlar:

mm.jpg

555.jpg

MUSTAFA KESER KİMDİR?

Mustafa Keser, 1 Ocak 1945 tarihinde Maden, Elazığ'da dünyaya geldi. Maden doğumlu olan ve aynı yerde çocukluğu geçen Mustafa Keser ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise tahsilini Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesinde tamamlamıştır.

Babası müzisyen olan Mustafa Keser ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.

Mustafa Keser 1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmış ve 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır. Kâni Karaca'dan müzik dersleri almıştır. Mustafa Keser Nilüfer Keser ile evlidir ve üç oğlu vardır.

728875.jpg

mustafa-keser-14845478051.jpg

İlgili Haberler
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Son Haberler
Bafra'da 30 Ağustos kutlaması Güncel
Bafra'da 30 Ağustos kutlaması
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı Spor
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı Güncel
Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
NATO'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Dünya
NATO'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Uzmanından sezaryenle ilgili hayat kurtaran uyarılar Sağlık
Uzmanından sezaryenle ilgili hayat kurtaran uyarılar
19 yaşındaki 2 arkadaş aynı anda öldü Güncel
19 yaşındaki 2 arkadaş aynı anda öldü
Özge Gürel Venedik yolcusu Magazin
Özge Gürel Venedik yolcusu