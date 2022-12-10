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Mustafa Koç ölümünden önce Mansimov’dan ne istedi? Sır ortaya çıktı

Koç Holding’in eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un 2016’da hayatını kaybetmesi öncesi en çok neyi istediği ortaya çıktı. Erk Acarer, Mustafa Koç’un Yalıkavak Marina’yı almak için Mübariz Mansimov ile görüştüğünü ancak sonuçsuz kaldığını söyledi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 16:15
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Mustafa Koç ölümünden önce Mansimov’dan ne istedi? Sır ortaya çıktı

Mustafa Koç ölümünden önce Mansimov’dan ne istedi? Sır ortaya çıktı
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Koç Holding’in 2016’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un ölümü öncesi çok neyi istediği ortaya çıktı. Erk Acarer, YouTube kanalında yaptığı yayında Koç’un aynı zamanda yakın arkadaşı olan Mübariz Mnasimov’dan Yalıkavak Marina’yı istediğini ve iki ismin bu konuda görüştüğünü söyledi.

Acarer, Mansimov’un 2015 yılında Koç’u telefonla aradığını ve marinayı satmak istediğini söylediğini aktardı. Palmali Holding’in sahibi Masimov ile Mustafa Koç daha önce Yalıkavak Marina hakkında şakalaşıyorlardı.

Telefon görüşmesinden sonra Mustafa Koç ve Mansimov yüz yüze görüştü. İlk görüş me Koç’un teknesinde ikinci görüşme ise Yalıkavak Marina’da bir mekanda gerçekleşti. Erk Acarer, görüşmelerde eski İçişleri Bakanlarından Mehmet Ağar’ın da olduğunu söyledi. Ancak satış gerçekleşmedi ve Mustafa Koç 2016’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yalıkavak Marina ise Singapur merkezli bir şirketin eline geçti.

 

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Vatandaş Rıza
10.12.2022 16:30
Şimdi M Koç un ani kalp krizi Ölümü manidar hale geldi.  
 
1950
10.12.2022 16:18
Mustafa Koç’un ölümü bana göre normal değildir, baksanıza halasının kocasının malına da efsane askeri ortak etmişler, niye, neyin karşılığı??  
 
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