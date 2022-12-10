Mustafa Koç ölümünden önce Mansimov’dan ne istedi? Sır ortaya çıktı

Koç Holding’in 2016’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un ölümü öncesi çok neyi istediği ortaya çıktı. Erk Acarer, YouTube kanalında yaptığı yayında Koç’un aynı zamanda yakın arkadaşı olan Mübariz Mnasimov’dan Yalıkavak Marina’yı istediğini ve iki ismin bu konuda görüştüğünü söyledi.

Acarer, Mansimov’un 2015 yılında Koç’u telefonla aradığını ve marinayı satmak istediğini söylediğini aktardı. Palmali Holding’in sahibi Masimov ile Mustafa Koç daha önce Yalıkavak Marina hakkında şakalaşıyorlardı.

Telefon görüşmesinden sonra Mustafa Koç ve Mansimov yüz yüze görüştü. İlk görüş me Koç’un teknesinde ikinci görüşme ise Yalıkavak Marina’da bir mekanda gerçekleşti. Erk Acarer, görüşmelerde eski İçişleri Bakanlarından Mehmet Ağar’ın da olduğunu söyledi. Ancak satış gerçekleşmedi ve Mustafa Koç 2016’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yalıkavak Marina ise Singapur merkezli bir şirketin eline geçti.