Mustafa Pektemek Pendikspor'da

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Mustafa Pektemek Pendikspor'da

Sakaryasporlu oyuncu Mustafa Pektemek, Trendyol 1. Lig takımı Pendikspor'a transfer oldu.

Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor, son olarak Sakaryaspor forması giyen golcü futbolcu Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı. 36 yaşındaki santrforun transferi resmen açıklandı.

İstanbul temsilcisi Pendikspor, Mustafa Pektemek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

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