Mustafa Pektemek Pendikspor'da

Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor, son olarak Sakaryaspor forması giyen golcü futbolcu Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı. 36 yaşındaki santrforun transferi resmen açıklandı.
İstanbul temsilcisi Pendikspor, Mustafa Pektemek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
✍ Mustafa Pektemek, Siltaş Yapı Pendikspor’umuzda!— Siltaş Yapı Pendikspor (@PendiksporK) January 30, 2025
????⚪ Siltaş Yapı Pendikspor’umuz, Mustafa Pektemek’i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.
???? Ailemize hoş geldin Mustafa Pektemek! pic.twitter.com/t7jO4P4zfb