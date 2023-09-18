Mustafa Sandal milli takımı zirveye çıkaracak teknik direktörü açıkladı

TFF Ermenistan mağlubiyeti ve Japonya beraberliği sonrası Stefan Kunt'un görevine son verildiğini açıkladı

A Milli Takım'a teknik direktör olarak kimin getirileceği tartışmaları sürerken şarkıcı Mustafa Sandal, takımı çalıştırmasını istediği kişiyi açıkladı.

Stefan Kuntz'un görevden ayrılmasının ardından yerine gelecek ismin eski Beşiktaş futbolcusu ve Eskişehirspor'un geçtiğimiz dönem teknik direktörü olan Sergen Yalçın olması gerektiğini söyledi.

Sandal o paylaşımında şunları söyledi:

"Denenmişin denenmişini denemek yerine milli takımı zirveye taşıyacak tek aday Sergen Yalçındır."