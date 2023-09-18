Mustafa Sandal milli takımı zirveye çıkaracak teknik direktörü açıkladı

Kuntz'un ayrılığı sonrası yerine kimin geçeceği tartışılırken şarkıcı Mustafa Sandal hayalindeki teknik direktörü açıkladı.

Mustafa Sandal milli takımı zirveye çıkaracak teknik direktörü açıkladı

TFF Ermenistan mağlubiyeti ve Japonya beraberliği sonrası Stefan Kunt'un görevine son verildiğini açıkladı

A Milli Takım'a teknik direktör olarak kimin getirileceği tartışmaları sürerken şarkıcı Mustafa Sandal, takımı çalıştırmasını istediği kişiyi açıkladı.

Stefan Kuntz'un görevden ayrılmasının ardından yerine gelecek ismin eski Beşiktaş futbolcusu ve Eskişehirspor'un geçtiğimiz dönem teknik direktörü olan Sergen Yalçın olması gerektiğini söyledi.

Sandal o paylaşımında şunları söyledi:

"Denenmişin denenmişini denemek yerine milli takımı zirveye taşıyacak tek aday Sergen Yalçındır."

whatsapp-image-2023-09-18-at-16-21-49.jpeg

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
En uyumsuz burçlar açıklandı. Bu burçların nikah masasına oturması çok zor Güncel
En uyumsuz burçlar açıklandı. Bu burçların nikah masasına oturması çok zor
Antalya'da 2.5 ton sahte alkol ele geçirildi Güncel
Antalya'da 2.5 ton sahte alkol ele geçirildi
Türklere ve Atatürk’e alçakça hakaretler eden Arap yazar hakkında İYİ Parti’den suç duyurusu Güncel
Türklere ve Atatürk’e alçakça hakaretler eden Arap yazar hakkında İYİ Parti’den suç duyurusu
Tartıştığı arkadaşını takip alıp terminalde silahla yaraladı Güncel
Tartıştığı arkadaşını takip alıp terminalde silahla yaraladı
Saç dökülmesine iyi gelen besinler nelerdir? Saçları dökülmenin nedeni bakın ne çıktı Sağlık
Saç dökülmesine iyi gelen besinler nelerdir? Saçları dökülmenin nedeni bakın ne çıktı
Müslüman dediğin böyle olur. Hacı dayı dini kullanıp Vatikan'a hizmet edenlere tokat gibi cevaplar verdi. Güncel
Müslüman dediğin böyle olur. Hacı dayı dini kullanıp Vatikan'a hizmet edenlere tokat gibi cevaplar verdi.
Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanlığı’nın gizli belgelerini paylaştı Dünya
Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanlığı’nın gizli belgelerini paylaştı