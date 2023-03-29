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Mustafa Sandal'dan eşine büyük destek. 12 ülkeyle anlaştı

Mustafa Sandal, eşi Melis Sandal’ın çıkaracağı parfüm markasının isim babası oldu. Eşinin enerjisine ve yaratıcılığına güvenen Melis Sandal, henüz üretim aşamasında 12 ülkeyle satış anlaşması yaptı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 12:40
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Mustafa Sandal parfüm çıkaran eşine destek verdi

Mustafa Sandal'dan eşine büyük destek. 12 ülkeyle anlaştı
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Dilara Yıldırım ile birlikte İtalya’daki kozmetik fuarını gezerek, markası için fikirler toplayan Melis Sandal’ın parfüm markası artık hazır. Bu arada Parfüm markasına “DiegoMel” adını veren ortakların neden bu ismi seçtiğini de merak ettim. Meğer markanın isim babası Mustafa Sandal’mış!

Türkiye’yi yurt dışında temsil edecek markanın ismi için eşinin adından ilhamla “DiegoMel” seçen Sandal, bu tercihiyle turnayı tam gözünden vurmuş belli ki! Çünkü henüz üretim aşamasındayken 12 ülkeyle satış anlaşması yapmışlar bile. 88 takımyıldız isimlerinden oluşan 4 farklı kokunun ismini de Mustafa Sandal bulmuş bu arada.

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