Mustafa Sandal'dan çalışanına hakaret! Sözleri tepki çekti

Mustafa Sandal, konser sırasında büyük bir skandala imza attı. Reji çalışanına alenen hakaret etti.

GERİZEKAL MISIN?

Sahnede ışık ve görüntü sisteminde yaşanan sorunların ardından Mustafa Sandal, rejideki görevli kişiye dönerek "Oğlum biraz takip. Gerizekalı mısın? Sürekli bendesin" dedi. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sandal’a tepki yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları, "Bunlar yaşlandıkça garipleşiyor" ve "Tavra bak çok çirkin" yorumlarında bulundular.

TETSED : TÜM SAHNE EMEKÇİLERİNE YAPILMIŞ SAYGISIZLIKTIR"

Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği, görüntülerin yayılmasının ardından yaşanan duruma sessiz kalmadı.

Dernek şu açıklamada bulundu:

"Etkinlik sektörünün görünmeyen kahramanları olan ışık, ses, dekor ve sahne çalışanları; sanatçıların sahnede parlamasını mümkün kılan emekçilerdir. Sanatçıyı takip etmekle yükümlü olan "takip spot" ışığını "seyirciye çevirmek" şeklinde yönlendirmeye çalışmak, bu emeği hiç saymakla kalmayıp temel bir teknik bilgiden dahi uzak olduğunu göstermektedir.

Bir sanatçının, kendisini görünür kılan emeğin sahibi bir sahne görevline hakaret etmesi asla kabul edilemez. Bu yaklaşım, sadece ilgili kişiye değil, tüm sahne emekçilerine yapılmış büyük bir saygısızlıktır."