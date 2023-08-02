Mustafa Sandal'dan kayınpederine jest

Mustafa Sandal, yeni şarkısı “Tamam Tamam”ın klibinde kayınpederi Cihan Sütşurup’u oynattı.

Mustafa Sandal'dan kayınpederine jest

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Mustafa Sandal, yeni şarkısı “Tamam Tamam”ın klibinde kayınpederi Cihan Sütşurup’u oynattı. Söz ve müziği Harun Sürek’in yazdığı, Ecem Gündoğdu’nun yönettiği klipte oğlu Yaman da DJ rolünde yer aldı. 63 yaşındaki Cihan Sütşurup’un klipte oynayacağı, klipte styling yapan eşi Melis Sandal’ın bile haberi yoktu. Melis Sandal, klipte babasının görünce, eşinin sürprizi karşısında şoke olmuş.

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Mustafa Sandal’ın çok sevilen 90’lar sound’undan tınılar taşıyan şarkının klibi, güzel bir sahil partisi havasında geçiyor.

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63 yaşında klip yıldızı olan Cihan Sütşurup da bu havalı ortamın “cool” sahibi gibi görünüyor. Hemen insanın içini kıpır kıpır yapan ve dansa davet eden şarkı da klibi de kısa sürede çok beğeni almış.

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