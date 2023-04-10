Mustafa Sandal’dan milyon dolarlık imza

Daha önce Turkcell, BP ve Volkswagen gibi birçok markanın yüzü olan Mustafa Sandal, bu kez Portal Kapı ile anlaşma yaptı.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Sandal’ın 1 yıllık reklam anlaşması için firmadan 1 milyon dolar ücret alacağı öne sürüldü.

Mustafa Sandal, çelik kapı firmasının reklam filmleri için önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek. Bu arada ünlü sanatçının reklam gelirinin bir kısmını Hatay ve Kahramanmaraş’taki depremzedelere bağışlayacağı öğrenildi.

