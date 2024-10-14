Mustafa Sandal'dan savunma sanayii payına tepki! Kartının limitini düşürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mustafa Sandal'dan savunma sanayii payına tepki! Kartının limitini düşürdü

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, kredi kartlarından Savunma Sanayii Destekleme Fonu için kesilecek olan katkı payını ödememek için kredi kartının limitini düşürdü.

TBMM'de kabul edilen kredi kartı düzenlemesine ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’dan tepki geldi.

Hazırlanan yasa teklifinde, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katkı payı alınacak.

Teklife destek verenlerde var tepkisini gösterenlerde. Teklife tepkisini gösterenlerin sayısı daha yüksek. O isimlerden biri de şarkıcı Mustafa Sandal...

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü şarkıcı, yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

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KARTININ LİMİTİNİ DÜŞÜRDÜ

Sandal, yaptığı paylaşımda kredi kartının limitini düşürdüğünü söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"Genelde haftaya spor yaparak girerim ama bu haftaya kredi kartı limitimi 99 bin TL’ye düşürerek başladım. İyi haftalar..."

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