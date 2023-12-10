Mustafa Sandal'dan tek kelimelik talep ve isyan

Süper Lig'in 15. Haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaşlı ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, gönderisinde tek kelime ile Sergen Yalçın’ın fotoğrafını paylaştı.

Tuncay Özülü
Mustafa Sandal'dan tek kelimelik talep ve isyan

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Siyah- Beyazlılarda ortaya konan performans ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadro tercihi, taraftarların tepkisini çekmişti.

Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe yenilgisinin ardından sosyal medyada birçok paylaşım yaptı.

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Mustafa Sandal da paylaşım yapan taraftarlar arasında yer aldı.

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Sergen Yalçın'ın fotoğrafının bulunduğu bir gönderi paylaştı. Sandal, gönderisinde "Şimdi!" ifadesini kullandı. Mustafa Sandal'ın bu paylaşımı kısa süre içinde birçok beğeni ve yorum aldı.

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