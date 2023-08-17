Mustafa Sandal'ın Suriyeli mülteci isyanı

Şanlıurfa’da fırıncılık yapan 21 yaşındaki Suriyeli F.K’ nın 9 yaşındaki M.K.N isimli erkek çocuğuna tecavüz ettiği iddia edildi. Bunun üzerine halk ayağa kalktı. F.K yakalanıp polise teslim edildi. İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanatçı Mustafa Sandal sosyal medya hesabından isyan etti.

Paylaşımında; ''Şeref, namus, edep yoksunu bu mahlukların yaptıklarına "dur" demenin vakti geldi de geçiyor bile. Bedeli ne olursa olsun ülkemizden defolup gideceksiniz! Benim artık şu kalan ömrümde 1. gündemim son nefesime kadar bu olacak!

Halkımız tepkisini göstermekte sonuna kadar haklıdır ama lütfen şiddete şiddetle yanıt vermeyelim, polisimize zorluk çıkarmadan sesimizi yükseltmek de mümkün. Bu olayı gündemden düşürmeyelim (şiddete başvurmadan), ta ki geldikleri yere dönene kadar.''sizi ülkemde istemiyorum dedi.