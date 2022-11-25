25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mustafa Sarıgül baklavanın fiyatını öğrenince tezgahı tokatladı

Mustafa Sarıgül baklavanın fiyatını öğrenince tezgahı tokatladı

TDP Lideri Mustafa Sarıgül, gittiği bir işletmede baklavanın tane fiyatının 20 lira olmasına inanamadı. Sarıgül, “Geldiğimiz nokta. Önceden kilosu 20 liraydı şimdi tanesi 20 lira. Benim vatandaşım baklavayı nasıl alacak” dedi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 20:05
Takip Et

Mustafa Sarıgül baklavanın fiyatını öğrenince tezgahı tokatladı

Mustafa Sarıgül baklavanın fiyatını öğrenince tezgahı tokatladı
+
Aa
-

TDP lideri Mustafa Sarıgül, baklava işletmesinde çektiği videoyu TikTok hesabında paylaştı. Videoda işletme sahibine baklavanın fiyatını soran Sarıgül, “20 lira” yanıtını aldı. Fiyatı fazla bulan Sarıgül, “Anlamadım kardeşim tanesini soruyorum” diyerek sorusunu tekrarladı.

"BENİM VATANDAŞIM BAKLAVAYI NASIL ALACAK?"

İşletmecinin bir kez daha “Tanesi 20 lira” yanıtı vermesinin ardından Sarıgül, “Geldiğimiz nokta. Önceden kilosu 20 liraydı şimdi tanesi 20 lira. Benim vatandaşım baklavayı nasıl alacak?” diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

OKUR
25.11.2022 20:10
İŞİ GÜCÜ SHOW.ZATEN BAŞKADA BİR İŞE YARAMAZ.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
1
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
2
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
3
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
4
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
5
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
6
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
7
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Yüz binlerce Ford’da yangın riski. Hepsini geri çağırdı
﻿Yüz binlerce Ford’da yangın riski. Hepsini geri çağırdı
﻿Yüz binlerce Ford’da yangın riski. Hepsini geri çağırdı
﻿İYİ Partili Yüksel’den Giresun'daki öğretmenin cezalandırılmasına sert tepki geldi
﻿İYİ Partili Yüksel’den Giresun'daki öğretmenin cezalandırılmasına sert tepki geldi
﻿İYİ Partili Yüksel’den Giresun'daki öğretmenin cezalandırılmasına sert tepki geldi
﻿Şişli'de korkunç cinayet. Silahla vurulmuş halde 3 ceset bulundu
﻿Şişli'de korkunç cinayet. Silahla vurulmuş halde 3 ceset bulundu
﻿Şişli'de korkunç cinayet. Silahla vurulmuş halde 3 ceset bulundu
﻿Kilis'te bazı bölgelerde 7 gün etkinlikler yasaklandı  
﻿Kilis'te bazı bölgelerde 7 gün etkinlikler yasaklandı  
﻿Kilis'te bazı bölgelerde 7 gün etkinlikler yasaklandı  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.