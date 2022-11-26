Mustafa Sarıgül o ittifaka göz kırptı: Davet ederse derhal MYK’mızı toplarız...

Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünde tv100'de ekrana gelen Yüzler Kulübü programının konuğu olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Mustafa Sarıgül'ün açıklamalarından satır başları:

- (Konya'daki hayvan katliamı) Son derece üzüldüm. İnsan haklarına ne kadar sahip çıkıyorsak, hayvan haklarına da o kadar sahip çıkmamız gerekiyor.

- Bütün Belediye Başkanlarının hayvan hastaneleri, otelleri yapması lazım. Vatandaşımızı bilinçlendirmek lazım her şeyin başı eğitim. Belediye Başkanlarının görevi kendi bölgesindeki hayvanlara sahip çıkmak, onları yaşatmak.

- (İstiklal Caddesi'nde protesto yasağı) Yasak mantığı doğru bir mantık değil. Kadına şiddet gününde, kadınlar çıksın haklarını savunsun. Senin görevin devlet olarak toplumun kendi düşüncelerini açıklayacakları ortamlar yaratmaktır.

"İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINA ÇOK BÜYÜK KATKIM OLDU"

- Ekrem Bey’in Belediye Başkanı adayı olmasında benim çok büyük bir katkım oldu. Sayın Mesut Yılmaz beni 3 kez aradı şans verilmesini istedi, benimde kırmam mümkün değildi.

- Muhalefet partilerinin görevi iyi bir Cumhurbaşkanı adayı hazırlamak. Muhalefet partisi kazanacak aday çıkararak bir görev değişikliği yapar ‘Ben adayım’ demekle olmaz. Bu sistemde tek başına aday bir şey yapamaz, kadrosunu da çıkarması lazım.

"BAŞBAKAN OLMAK İSTİYORUM"

- Ben ne yaptığımı, nereden geldiğimi, nereye gittiğimi biliyorum. İnanın ki ben ülkenin Başbakanı olmak istiyorum.

"DOĞRU OLAN KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI"

- O masada doğrusu Kılıçdaroğlu’nun aday olmasıdır ama tek başına aday olması kafi değil çok iyi bir kadro kurması lazım.

"KILIÇDAROĞLU'YLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ MÜ?"

- Telefonda görüştük, Kılıçdaroğlu’yla dostluğum çok şeyin üzerinde her zaman da görüşürüm.

- "6’lı masada niye yoksunuz?" sorusuna Sarıgül "Biz davetsiz bir yere gitmeyiz, yastıksız da oturmayız. Bize ihtiyaç duyanlar varsa ararlar bizimle konuşurlar, adamlar beni çağırmıyorsa ben ne konuşacağım." yanıtını verdi.

"CUMHURBAŞKANI DAVET EDERSE DERHAL MYK'MIZI TOPLARIZ"

"Cumhur İttifakı görüşmek isterse sıcak bakar mısınız?" sorusuna Sarıgül, "Sayın Cumhurbaşkanı davet ederse derhal MYK’mızı toplarız neler sunacağımızı önceden kamuoyuna görüşlerimizi deklare ederiz, görüştükten sonra kamuoyuna aktarırız şeffaf bir görüşme yaparız" dedi.

- Seçimi belirleyecek olan kararsızlardır, bu seçim ya 1 puanla alınacak ya da verilecek. Özellikle muhalefetteki Cumhurbaşkanı adayının bir an önce belirlenmesi lazım.

"BENİM AKLIMDAN GEÇEN İSİM CUMHURBAŞKANI OLACAK"

- Benim aklımdan geçen isim Cumhurbaşkanı olacak, bu Altılı Masa'nın içinde olan birisi değil ama 6’lı masanın destek vereceği bir isim

- "Genel af planınız var mı?" sorusuna Sarıgül, "Kesinlikle anneler için babalar için çocuklar için ‘Affet Türkiyem’ yarın tam saat 13.00’de Van Cezaevi’nin önünde olacağım." yanıtını verdi.

"BİZ EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK YAPACAĞIZ"

- Biz ekonomik milliyetçilik yapacağız. Heyetlerimizi İrfan Karakaş başkanlığında Hollanda’ya gönderdim. Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı.

- Türkiye’nin meselesini ben Levent Kırca tarzı, Kemal Sunal tarzı anlatıyorum. Bir gençlik var bu gençliğe sert, agresif, kavgacı eleştirilerinizi ağır yaparsanız kapatıp gidiyorlar.

- TOGG’un açılışına gittim ‘Yerli malı yurdun malı herkes TOGG’u kullanmalı’ dedim. TOGG yerli çünkü sanayi ve isim hakkı Türkiye’nin, iktidarın yaptığı hayırlı iş varsa saygıyla sevgiyle anlatırız.