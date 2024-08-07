Mustafa Sarıgül şalteri indirdi

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül gündemdeki konulara ilişkin videolarıyla dikkat çekiyor.

Sarıgül, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki Milli Takım videolarıyla gündem olmuştu.

Sarıgül, Instagram'ın ardından Roblox'a da getirilen erişim engeline tepkilere katıldı. CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül de sosyal medya hesabından bir video paylaşarak karara isyan etti.

BTK tarafından yapılan açıklamayla özellikle çocukların çokça oynadığı Roblox'a erişim engeli getirildi. Nedeninin henüz bilinmediği karara Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de sosyal medyadan tepkide bulundu.

Sarıgül paylaştığı videoda, "Çocukların eğlencesi olan Roblox'i kapattınız. Instagram'ı kapattnız. En iyisi ne yapın biliyor musunuz? Direkt şalteri indirin bitsin gitsin. Hakikaten yazıklar olsun" ifadesini kullandı.