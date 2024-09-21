Mustafa Sarıgül'den Jose Mourinho'ya: "Bu saatten sonra tulum peyniri de yesen hiçbir anlamı yok”

Fenerbahçe’nin sahasında aldığı 1-3’lük mağlubiyet sonrası ilginç bir tepki, Türk siyasetinin renkli isimlerinden Mustafa Sarıgül’den geldi. Sarıgül, ünlü teknik direktör Jose Mourinho’ya esprili bir dille sitem ederek futbol dünyasında gündem oldu.

Sarıgül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sevgili Mourinho, seni daha önce uyarmıştım. Tulum peyniri yemezsen sonun kötü olur demiştim. Ama bu saatten sonra tulum peyniri yesen de maalesef hiçbir anlamı yok” ifadelerini kullandı. Sözleri kısa sürede viral olurken, Sarıgül’ün mizahi üslubu futbolseverler arasında gülümsemelere yol açtı.

Sarıgül’ün Mourinho ile ilgili bu esprili gönderme, özellikle son dönemlerde Türk futbolunda yaşanan zorlu süreçler ve teknik direktörlerin performansına yönelik eleştirilerle birleşince geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçe’nin yenilgisi üzerine yapılan bu mizahi yorum, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Sarıgül’ün tulum peynirine atıfta bulunarak yaptığı bu espri, Mourinho ve futbol dünyası arasında yeni bir diyalog yaratabilir mi, bunu zaman gösterecek. Ancak Sarıgül’ün renkli kişiliği ve mizahi üslubu, onu futbol tartışmalarında da bir kez daha öne çıkardı.