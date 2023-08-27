Mustafa Sarıgül'den Robot Sophia'ya tokat gibi cevap

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Oğuzhan Uğur’un yayınına katılan Robot Sophia videosuna yorum yaptı.

Mustafa Sarıgül'den Robot Sophia'ya tokat gibi cevap

Editör: Ersoy Özdem

Oğuzhan Uğur’un ‘Mevzular Açık Mikrofon’ programına katılan Robot Sophia’nın fragmanını yayınlanmasından sonra video kısa sürede gündem oldu.

Oğuzhan Uğur ile karşılıklı diyaloglarının damgasını vurduğu videoya, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yorum yaptı.

Sarıgül paylaştığı videosunda Sophia’ya ithafen: “Oğuzhan Uğur, ne güzel robot Sophia’yı almışsın karşına, o soru soruyor sen de cevaplıyorsun. Robot Sophia, bak ben Erzincanlı Sarıgül’üm fişini çekerim senin.” yorumunu yaptı.

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