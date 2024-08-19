Mustafa Sarıgül’den yeni video. Oh ne güzel oldu

Son zamanlarda Türkiye’de artan vergi oranları ve yükselen maliyetler üretim tarafını etkiledi. Dünyaca ünlü otomotiv üreticisi olan Volvo, Türkiye’de son dönemde uygulanan gümrük vergileri nedeniyle aldığı stratejik bir kararla bazı modellerinin üretimine son verdi.

Volvo Türkiye, son zamanlarda yükselen gümrük vergileri ve bununla beraber artan maliyetlerin, sedan modellerin Türkiye pazarındaki satışlarını sürdürülemez duruma getirdiğini belirtti.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN HEDEFİNDE VOLVO VAR! 'TOGG BİZE YETER'

Volvo'nun bu kararının ardından sosyal medya hesabından bir video çeken CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, Volvo'nun bugüne kadar Türkiye'yi sömürdüğünü ileri sürerek şu ifadelere yer verdi:

“Ohhh ne güzel bir dünya Volvo! Bugüne kadar Türkiye'yi sömürdün sömürdün, şimdi Türkiye'den gidiyormuşsun. Pılını pırtını al defol git, bizim TOGG'umuz bize yeter!”