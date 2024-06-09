Mustafa Sarıgül'ün yumurta kırmalı ABD ve İsrail tehdidi gündem oldu

Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül'ün ABD ve İsrail'e yönelik gözdağı vermek amacıyla çektiği video, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede viral oldu. Videoda Sarıgül, elinde iki yumurta tutarak dikkat çekici bir mesaj verdi.

Sarıgül, Türk bayrağı ve İsrail bayrağı çizili iki yumurtayı göstererek, "Ey İsrail, Türkiye'nin sabrını taşırma. Ey Amerika, Türkiye'nin sabrını taşırma. Türkiye'nin sabrını taşırırsanız başınıza şu gelir" diyerek yumurtaları birbirine vurdu ve İsrail bayraklı olan yumurtayı kırdı.

Bu ilginç ve sembolik protesto, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videonun yayılmasıyla birlikte, birçok kullanıcı Sarıgül'ün mesajını desteklerken, bazıları ise bu yöntemi eleştirdi. Sarıgül'ün videodaki tavrı ve verdiği mesaj, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda geniş bir yankı buldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Sarıgül'ün bu protestosunu çeşitli yorumlarla değerlendirdi. Bazı kullanıcılar, Sarıgül'ün cesur tavrını övgüyle karşılarken, bazıları da bu tür sembolik eylemlerin diplomatik ilişkilerde ne kadar etkili olduğunu sorguladı.

Mustafa Sarıgül'ün bu dikkat çekici videosu, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki duruşunu vurgulamak amacıyla yaptığı sembolik bir protesto olarak hafızalarda yer etti.

Daha önce de farklı konularda çektiği videolarla gündem olan Mustafa Sarıgül bu sefer de gözdağı videosuyla sosyal medyada gündem oldu.