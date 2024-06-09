Mustafa Sarıgül'ün yumurta kırmalı ABD ve İsrail tehdidi gündem oldu

Sena Özkan
Mustafa Sarıgül'ün yumurta kırmalı ABD ve İsrail tehdidi gündem oldu

Mustafa Sarıgül'ün, ABD ve İsrail'e gözdağı vermek için hazırladığı video sosyal medyada gündem oldu. Videoda Sarıgül, Türk ve İsrail bayrakları çizili iki yumurtayı birbirine vurup İsrail bayraklı yumurtayı kırarak, "Türkiye'nin sabrını taşırma" mesajı verdi.

Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül'ün ABD ve İsrail'e yönelik gözdağı vermek amacıyla çektiği video, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede viral oldu. Videoda Sarıgül, elinde iki yumurta tutarak dikkat çekici bir mesaj verdi.

Sarıgül, Türk bayrağı ve İsrail bayrağı çizili iki yumurtayı göstererek, "Ey İsrail, Türkiye'nin sabrını taşırma. Ey Amerika, Türkiye'nin sabrını taşırma. Türkiye'nin sabrını taşırırsanız başınıza şu gelir" diyerek yumurtaları birbirine vurdu ve İsrail bayraklı olan yumurtayı kırdı.

Bu ilginç ve sembolik protesto, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videonun yayılmasıyla birlikte, birçok kullanıcı Sarıgül'ün mesajını desteklerken, bazıları ise bu yöntemi eleştirdi. Sarıgül'ün videodaki tavrı ve verdiği mesaj, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda geniş bir yankı buldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Sarıgül'ün bu protestosunu çeşitli yorumlarla değerlendirdi. Bazı kullanıcılar, Sarıgül'ün cesur tavrını övgüyle karşılarken, bazıları da bu tür sembolik eylemlerin diplomatik ilişkilerde ne kadar etkili olduğunu sorguladı.

Mustafa Sarıgül'ün bu dikkat çekici videosu, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki duruşunu vurgulamak amacıyla yaptığı sembolik bir protesto olarak hafızalarda yer etti.

Daha önce de farklı konularda çektiği videolarla gündem olan Mustafa Sarıgül bu sefer de gözdağı videosuyla sosyal medyada gündem oldu.

İlgili Haberler
Kuduz vakalarının ardından sokak hayvanları için sokağa döküldüler
Kuduz vakalarının ardından sokak hayvanları için sokağa döküldüler
Son Haberler
Uçak tuvaletlerindeki sifonların çekim gücü görenleri şaşırttı Video
Uçak tuvaletlerindeki sifonların çekim gücü görenleri şaşırttı
Ödemeler hesaplara yatacak. Binlerce çalışanı ilgilendiriyor Ekonomi
Ödemeler hesaplara yatacak. Binlerce çalışanı ilgilendiriyor
Ali Koç'un seçim sonrası planını ortaya çıkardı Spor
Ali Koç'un seçim sonrası planını ortaya çıkardı
Cumurbaşkanı Erdoğan davet etti. İlham Aliyev Türkiye’ye geliyor Gündem
Cumurbaşkanı Erdoğan davet etti. İlham Aliyev Türkiye’ye geliyor
Doğum günü kutlaması az kalsın felakete dönecekti: Bebek balonlarla havalanıyordu Video
Doğum günü kutlaması az kalsın felakete dönecekti: Bebek balonlarla havalanıyordu
Çanakkale’de TIR ile motosiklet çarpıştı. 2 ölü Gündem
Çanakkale’de TIR ile motosiklet çarpıştı. 2 ölü
Tır şoförü oğlundan tır şoförü babasına duygusal sürpriz Video
Tır şoförü oğlundan tır şoförü babasına duygusal sürpriz