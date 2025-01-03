Mustafakemalpaşa’da su kesintisi yapılacak! BUSKİ duyurdu

Kaynak: İHA
Mustafakemalpaşa’da su kesintisi yapılacak! BUSKİ duyurdu

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin Mahallesi, Doğantepe Sokak ve civarında, 04 Ocak 2025-11 Ocak 2025 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Yunusemre Mahallesi, Küçük sanayi sitesi ve civarında 04 Ocak 2025-11 Ocak 2025 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.'

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