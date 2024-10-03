Muş’taki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesi yakınlarında 38 yaşındaki Mehmet Şirin Yiğit'in kontrolündeki 31 LN 545 plakalı otomobil ile Mehmet Şah Kırak'ın kontrolündeki şeker pancarı yüklü 49 DD 104 plakalı tır çarpışmıştı.

Yaşanan kazada Mehmet Şirin Yiğit olay yerinde yaşamını yitirirken, Mehmet Şah Kırak ile Perizade Yiğit ise yaralı alarak Bulanık Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Burada gerçekleştirilen müdahalelere rağmen 59 yaşındaki Perizade Yiğit de yaşamını yitirdi. Tır sürücü Kırak'ın hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.