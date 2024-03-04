Müstakil ev için devlet desteği. 90 Bin TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz

6 Şubat depremlerinin ardından deprem bilimciler Türkiye’nin neredeyse her bölgesi için deprem uyarıları yaparken, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar yaşanabilecek olası depremler nedeniyle prefabrik olarak tasarlanan müstakil evlere yöneliyor.

89,900 TL ÖDEYEREK EV SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ

Diğer ev fiyatlarına göre uygun olan bu müstakil evler, son dönemlerde yoğun ilgi görüyor. prefabrik ev sahibi olmak isteyenler devlet desteği ile 89,900 TL ödeyerek ev sahibi olabilecek.

PREFABRİK EV DESTEĞİ İÇİN TALEP EDİLEN ŞARTLAR NELER?

Prefabrik ev yapımı desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların öncelikle ihtiyaç sahibi olması ve Bakanlık tarafından talep edilen bazı şartları taşıyor olması gerekiyor. Gerekli şartları sağlayan kişilere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla 300 bin TL’lik prefabrik ev yardımı yapılıyor.

PREFABRİK EVLER HER ALANA KURULUR MU?

Prefabrik evler her araziye kurulamıyor. Prefabrik evlerin kurulabilmesi için de arazilerde, betonarme evlerin yapımı için geçerli olan imar şartları taşıyor olması gerekiyor.

İmara aykırı olan prefabrik ev inşa edilmesi durumunda, evi yapan kişilere ciddi para cezaları uygulanarak, evler yıkılıyor. Bu ve bunun gibi bir sorunlar yaşamak istemeyen vatandaşlar, arazinin bulunduğu bölgedeki belediyenin imar müdürlüğünden gerekli bilgiler alması ve prefabrik ev yapımı bu bilgiler doğrultusunda yapılması gerekmektedir.