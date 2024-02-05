Konya'nın Kulu ilçesi Yeni Mahallesi 138614 Sokak'ta bulunan müstakil evin aşhanesinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet T.'ye ait müstakil evin kiler olarak kullanılan aşhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi ve olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederken, soğutma çalışmaları da yaptı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından odada bulunan 2 adet mutfak tüpü ve 1 adet piknik tüpü zarar görmeden dışarıya çıkarıldı.

Yangın, hemen bitişikteki eve sıçramadan söndürülürken, aşhane kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.