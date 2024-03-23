Muştalı otobüs şoförünün yeni görüntüleri ortaya çıktı

Otobüs şoförü C.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi, Tunahan Mahallesinde gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ulaşım hizmeti veren Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü'ne ait EGO otobüsünde şoförlük yapan C.B., yol vermeme yüzünden motosiklet sürücüsü E.N.K. adlı kadın ile tartışmaya girdi. C.B., yolcu indirmek için durduğu durakta motosiklet sürücüsü ile tartışmaya devam etti ve kadının üzerine yürüdü. C.B., bu sırada kavgada araya giren F.C.K. adlı vatandaşa ise elindeki muşta ile saldırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntüde, otobüs şoförünün vatandaşa saldırdığı görülüyor. Polis, motosiklet sürücüsü ve diğer vatandaşın şikayetini değerlendirerek C.B.'yi gözaltına aldı. Polisin yaptığı incelemede daha önceden de suç kaydı bulunduğu belirlenen C.B., adliyeye sevk edildi. C.B., yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.