Muştalı otobüs şoförünün yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Muştalı otobüs şoförünün yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ankara'da yol vermeme nedeni ile motosiklet sürücüsü ile tartışan, araya giren F.C.K.'ya ise muşta ile saldıran belediye otobüsü şoförü C.B. gözaltına alındı.

Otobüs şoförü C.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi, Tunahan Mahallesinde gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ulaşım hizmeti veren Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü'ne ait EGO otobüsünde şoförlük yapan C.B., yol vermeme yüzünden motosiklet sürücüsü E.N.K. adlı kadın ile tartışmaya girdi. C.B., yolcu indirmek için durduğu durakta motosiklet sürücüsü ile tartışmaya devam etti ve kadının üzerine yürüdü. C.B., bu sırada kavgada araya giren F.C.K. adlı vatandaşa ise elindeki muşta ile saldırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntüde, otobüs şoförünün vatandaşa saldırdığı görülüyor. Polis, motosiklet sürücüsü ve diğer vatandaşın şikayetini değerlendirerek C.B.'yi gözaltına aldı. Polisin yaptığı incelemede daha önceden de suç kaydı bulunduğu belirlenen C.B., adliyeye sevk edildi. C.B., yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haberler
Şanlıurfa'daki nevruz kutlamalarında 15 kişiye gözaltı
Şanlıurfa'daki nevruz kutlamalarında 15 kişiye gözaltı
Galatasaray deplasmanda farklı kazandı avantajı kaptı
Galatasaray deplasmanda farklı kazandı avantajı kaptı
Erdoğan'dan şehit polis memuru Bor'un ailesine başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan şehit polis memuru Bor'un ailesine başsağlığı mesajı
İstanbul Valiliği’nden 'Çetinler' suç örgütü açıklaması
İstanbul Valiliği’nden 'Çetinler' suç örgütü açıklaması
Bulgaristan'da deprem
Bulgaristan'da deprem
Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da zirvede. Hızına kimse yetişemedi
Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da zirvede. Hızına kimse yetişemedi
Senegal sandığa gidiyor. 25 Şubat’taki seçim ertelenmişti
Fenerbahçe finale çıktı
Fenerbahçe finale çıktı
Son Haberler
Hava Kuvvetlerinden Akdeniz'de eğitim uçuşu Gündem
Hava Kuvvetlerinden Akdeniz'de eğitim uçuşu
Rusya saldırısı Trump'ın bu sözlerini hatırlattı: IŞİD'i Obama kurdu Gündem
Rusya saldırısı Trump'ın bu sözlerini hatırlattı: IŞİD'i Obama kurdu
Dünya yıldızı emekli oldu. Fenerbahçe'de de oynamıştı Spor
Dünya yıldızı emekli oldu. Fenerbahçe'de de oynamıştı
Son dakika… Balıkesir’de deprem Gündem
Son dakika… Balıkesir’de deprem
Kadınlara "Neden oruç tutmuyorsunuz" dedi dayağı yedi. Cami avlusunda oruç provakasyonu Gündem
Kadınlara "Neden oruç tutmuyorsunuz" dedi dayağı yedi. Cami avlusunda oruç provakasyonu
TBMM fitness antrenörü arıyor. Çeşitli branşlarda 157 işçi alınacak Gündem
TBMM fitness antrenörü arıyor. Çeşitli branşlarda 157 işçi alınacak
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması. Ahmet Ketenci yapılan görüşmeleri açıkladı Galatasaray'ı yerden yere vurdu Spor
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması. Ahmet Ketenci yapılan görüşmeleri açıkladı Galatasaray'ı yerden yere vurdu