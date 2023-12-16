Müstehcen içerik üreticisi 3 erkek yakalandı

Kaynak: İHA
Müstehcen içerik üreticisi 3 erkek yakalandı
Sosyal medya platformlarına yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Son olarak Onlyfans üzerinden pornografik içerik üreten 3 erkek gözaltına alındı. Şahıslardan ikisi tutuklandı.

Son dönemde sosyal medya platformlarında müstehcen içerik üreterek kazanç elde eden şahıslara yönelik yapılan operasyonlar sıklaştı.

Kamuoyunun gündem maddeleri arasında yer edinen pornografik içerik paylaşımı yapılan sitelerden birisi olan Onlyfans platformu da operasyonlardan nasibini aldı.

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3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre, Onlyfans üzerinden yaptıkları müstehcen görüntüleri X üzerinden paylaşan 3 şahıs İstanbul'da gözaltına alındı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Deniz U. (25), Adnan A.(19) ve Muhammed G. (24) isimli şahıslar TCK'nın 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçundan ötürü haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan Adnan A. ve Deniz U. tutuklandı.

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