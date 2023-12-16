İstanbul’da terör örgütü PKK destekçisi 10 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve TEM ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik önceki gün operasyon düzenlenmişti.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde terör örgütü ve elebaşını övücü, destekleyici sloganlar eşliğinde havai fişekli korsan gösteri yürüyüşü gerçekleştiren ve duvara yasadışı slogan yazan 10 örgüt destekçisi şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

5 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü için önce hastaneye daha sonra ise Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.