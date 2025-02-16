"Müstehcenlik" suçundan gözaltındaydı! Merve Taşkın hakkında karar çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
"Müstehcenlik" suçundan gözaltındaydı! Merve Taşkın hakkında karar çıktı

14 Şubat'ta yalnızlara 400 bin TL karşılığında akşam yemeği teklif eden fenomen Merve Taşkın, müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Ünlü fenomen hakkında karar verildi.

OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı ilanla herkesi şaşırtmıştı. 14 Şubat'ta yalnız olanlar için 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını duyuran ünlü ismin teklifi büyük yankı uyandırmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Taşkın, 400 bin TL karşılığında kız arkadaşlık hizmeti teklif ettiği skandal paylaşımı nedeniyle müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Geceyi Asayiş Şube Müdürlüğü'nde, Ahlak Büro Amirliği'nde geçiren Merve Taşkın, sabah saatlerinde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

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KARAR VERİLDİ

Taşkın, emniyetten çıkarılırken sorulara yanıt vermedi. Kelepçeli olarak adliyeye götürülen Merve Taşkın hakkında adli kontrol şartıyla ev hapsi kararı çıktı.

NE OLMUŞTU?

Merve Taşkın, 2023 yılında da benzer suçlamalarla yargılanmış, bazı yabancı sitelerde müstehcen içerik paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.

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