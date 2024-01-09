Müstemir yetki kararnamesi açıklandı

HSK 1. Dairesi, 213 hakimin sürekli yetkilerinin belirlenmesi, yeniden değerlendirme ve dağıtım taleplerini değerlendirdi ve sonuçları kurulun web sitesinde duyurdu.

Kararnameye göre, bölge adliye mahkemelerinde 125, bölge idare mahkemelerinde 13, idare ve vergi mahkemelerinde ise 75 hakimin talepleri incelendi. Bu süreçte, bazı hakimlerin görev yerleri değiştirildi, bazılarının inceleme talepleri ise iş ve kadro durumları göz önünde bulundurularak reddedildi.

Ayrıca, kararname ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi’nin 15 Ocak’ta, Hatay 5. İdare Mahkemesi ve Muğla 4. İdare Mahkemesi’nin 29 Ocak’ta faaliyete geçirilmesi, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’nin ise iki heyet halinde çalışması kararlaştırıldı.

HSK NEDİR?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Türkiye’deki hakimlerin ve savcıların özlük işlerini yürüten ve bunlarla ilgili itirazları inceleyen bir idari birim olan Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun kısaltmasıdır.

HSK’nın yargılama yetkisi bulunmadığından mahkeme statüsünde değildir. HSK, hakimlerin ve savcıların atanması, nakli gibi özlük işlerinin yanı sıra, hakimlerle ilgili şikayetleri de inceleme ve karar mercii olarak hizmet vermektedir.