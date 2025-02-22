Müşteri bulamayan esnaf karın tadını çıkardı

Kaynak: İHA
Müşteri bulamayan esnaf karın tadını çıkardı

Kar yağışının etkili olduğu Düzce'de müşteri bulamayan esnaf, zamanını kardan adamlara harcadı.

Esnaf müşteri beklerken dükkanlarının önünde karın tadını çıkarmak için kardan adam yaptı.


Altay kar fırtınası bütün yurtta etkili olurken Düzce’nin Akçakoca ilçesinde esnaf, karın tadını kardan adam yaparak çıkardı. Yoğun kar yağışı nedeniyle müşteri bulamayan esnaf, beyaz örtünün tadını çıkartmaya karar verdi.

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Sabahın erken saatlerinde dükkanlarını açan esnaf, müşteri bulamayınca dükkanlarının önlerine kardan adam yaptı. Lapa lapa yağan karın tadını çıkartan Akçakocalı esnaf, müşteri beklerken vakitlerini eğlenceli şekilde değerlendirdi.
2 metre boyunda kardan adam yapan esnaf Muhammet Emin Kolçak, "Yıllardır yağmayan kar bu yıl bizi sevindirdi. Bereket yağdı, mikroplar temizlendi" dedi.

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