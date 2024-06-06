Müşteri kavgası kanlı bitti: Tüfekle dükkanı bastı

Muğla Marmaris'te yaşanan şiddet olayı, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle kamuoyunun dikkatini çekti. İçmeler Mahallesi'nde bulunan bir dövme salonunda, iddialara göre iki işletme arasındaki rekabetin kızışması sebebiyle silahlı bir saldırı gerçekleşti.

4 Haziran gecesi, saatler 01.40'ı gösterirken M.G. isimli kişi, pompalı tüfekle rakip dövme salonuna girerek ateş açtı. Bu saldırıda, E.D. adlı kişi karın bölgesinden, A.D. ise bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların hızla haber vermesiyle olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralıları acilen hastaneye sevk etti.

Saldırgan M.G., olaydan kısa bir süre sonra teslim olurken, yaralılardan E.D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda olduğu belirtildi. A.D.'nin ise tedavisine devam edildiği açıklandı. Gözaltına alınan M.G., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

MÜŞTERİ KAVGASI 2 ÖNCE DE YAŞANDI

Yaklaşık iki ay önce de benzer bir kavganın yaşandığı ve taraflar arasındaki anlaşmazlığın devam ettiği bilgisi alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, M.G.'nin dükkana girer girmez ateş açtığı ve E.D.'nin onu durdurmaya çalışırken vurulduğu anlar net bir şekilde görülüyor.