Müşteri kavgası kanlı bitti: Tüfekle dükkanı bastı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Müşteri kavgası kanlı bitti: Tüfekle dükkanı bastı

Muğla, Marmaris'te bir dövme salonuna yapılan silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Saldırgan, olay yerinde polis tarafından yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Güvenlik kameraları, saldırının tüm detaylarını saniye saniye kaydetti.

Muğla Marmaris'te yaşanan şiddet olayı, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle kamuoyunun dikkatini çekti. İçmeler Mahallesi'nde bulunan bir dövme salonunda, iddialara göre iki işletme arasındaki rekabetin kızışması sebebiyle silahlı bir saldırı gerçekleşti.

4 Haziran gecesi, saatler 01.40'ı gösterirken M.G. isimli kişi, pompalı tüfekle rakip dövme salonuna girerek ateş açtı. Bu saldırıda, E.D. adlı kişi karın bölgesinden, A.D. ise bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların hızla haber vermesiyle olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralıları acilen hastaneye sevk etti.

aw220897-02.jpg

Saldırgan M.G., olaydan kısa bir süre sonra teslim olurken, yaralılardan E.D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda olduğu belirtildi. A.D.'nin ise tedavisine devam edildiği açıklandı. Gözaltına alınan M.G., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

MÜŞTERİ KAVGASI 2 ÖNCE DE YAŞANDI

Yaklaşık iki ay önce de benzer bir kavganın yaşandığı ve taraflar arasındaki anlaşmazlığın devam ettiği bilgisi alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, M.G.'nin dükkana girer girmez ateş açtığı ve E.D.'nin onu durdurmaya çalışırken vurulduğu anlar net bir şekilde görülüyor.

İlgili Haberler
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta o tarihte indirim geliyor
Bakan Şimşek yanıtladı: Borsa ve kripto paraya vergi gelecek mi?
İşçilerin gözdağı o kararı geri çektirdi
Yeni bir virüs geliyor! DSÖ ilk ölümü doğruladı
Kurban satış ve kesim yerleri belli oldu! 5 Noktada ücretsiz olacak
Türk genci Yunan restoranında İzmir Marşı söyledi. Cesareti sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Ünlü ekonomist "döviz kurunu yükseltebilir" diyerek açıkladı: Bakan Şimşek'in planını sızdırdı
Lüks moda markası Beymen'den flaş hamle. Yeni bir sektöre giriyor
Milli Emlak'tan 20 bin liraya tapu fırsatı! Elini çabuk tutan arsa sahibi olacak
Sivil Havacılık Kanunu TBMM'den geçti: Artık sera gazı emisyon bedeli alınacak
Son Haberler
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı Yerel Haberler
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı
Tarihi yapının istinat duvarı çöktü Yerel Haberler
Tarihi yapının istinat duvarı çöktü
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta o tarihte indirim geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta o tarihte indirim geliyor
Bakan Şimşek yanıtladı: Borsa ve kripto paraya vergi gelecek mi? Ekonomi
Bakan Şimşek yanıtladı: Borsa ve kripto paraya vergi gelecek mi?
Yangına müdahale ederken kalp krizinden öldü Yerel Haberler
Yangına müdahale ederken kalp krizinden öldü
Maruz kaldığı çamaşır suyundan zehirlendi Yerel Haberler
Maruz kaldığı çamaşır suyundan zehirlendi