Müşteriden fazla ücret isteyen taksici trafikten menedildi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir yolcu, kendisinden taksimetrede yazan tutardan fazlasını talep eden taksiciyi kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Video üzerinden harekete geçen ekipler taksiciye ulaştı. Çalışma ruhsatı olmadığı halde çalışan ve müşterilerinden fazla ücret isteyen sürücü, para cezasına çarptırıldı. Taksi aracının ise trafikten menedildiği öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Müşteriden fazla ücret isteyen taksici trafikten menedildi

İstanbul Ümraniye’de bir taksi sürücüsü, taksimetrede gözüken ücretten daha fazlasını yolcudan talep etti. Bunun üzerine yolcu, yaşadığı olayı cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, taksi sürücüsünü kısa sürede yakaladı. Sürücüye 4 bin 64 lira ceza kesildiği ve aracın trafikten menedildiği bildirildi.

Olay dün akşam saatlerinde Ümraniye’de yaşandı. Taksiye binen bir vatandaş, taksimetrede yazan ücreti ödemek istedi. Ancak taksici, indi bindi ücretinin 75 lira olduğunu ve taksimetreyi henüz yenilemediğini iddia etti. Yolcu ise bunun doğru olmadığını ve taksimetrenin gösterdiği ücreti ödemek istediğini belirtti. Yaşanan tartışmayı telefonuyla kaydeden yolcu, daha sonra taksiciyi sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntülerdeki ticari taksi sürücüsünün M.H. olduğu ve çalışma ruhsatının belediye tarafından iptal edildiği tespit edildi. M.H., sivil trafik ekiplerince yakalanarak “Belediye çalışma ruhsatı iptal edildiği halde yolcu taşınması” suçundan 4 bin 64 TL cezaya çarptırıldı ve aracı trafikten menedildi.

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