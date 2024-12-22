Müşterileri sakinleştirmeye çalışan işletmeci kalp krizinden öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Müşterileri sakinleştirmeye çalışan işletmeci kalp krizinden öldü

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir restoranda, müşteriler arasında çıkan tartışmaya müdahale eden 48 yaşındaki işletme sahibi Hamit Binbay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Cennet Caddesi'nde bulunan restoranda meydana geldi.

TARTIŞMAYA MÜDAHALE EDERKEN FENALAŞTI
Restoranda, bilinmeyen bir nedenle müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ihbar üzerine polis ekipleri restorana sevk edildi. Bu sırada işletme sahibi Hamit Binbay, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak, Binbay bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Binbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Evli ve 2 çocuk babası olan Hamit Binbay’ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, restoranda tartışan müşteriler, birbirlerinden şikayetçi olmaları nedeniyle emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Mastchef'te kıran kırana mücadele! Son ceket sahibini buldu
Mastchef'te kıran kırana mücadele! Son ceket sahibini buldu
Eski nişanlısı hemşire Merve'yi öldüren astsubay, intihar etti
Eski nişanlısı hemşire Merve'yi öldüren astsubay, intihar etti
Müşterileri sakinleştirmeye çalışan işletmeci kalp krizinden öldü
Müşterileri sakinleştirmeye çalışan işletmeci kalp krizinden öldü
Asgari kurumlar vergisi yüzde 15'e çıkarıldı
Asgari kurumlar vergisi yüzde 15'e çıkarıldı
Alem yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı! SMA’lı bebeğin babası intihar etti
Alem yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı! SMA’lı bebeğin babası intihar etti