Müşterileri sakinleştirmeye çalışan işletmeci kalp krizinden öldü

Olay, saat 22.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Cennet Caddesi'nde bulunan restoranda meydana geldi.

TARTIŞMAYA MÜDAHALE EDERKEN FENALAŞTI

Restoranda, bilinmeyen bir nedenle müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ihbar üzerine polis ekipleri restorana sevk edildi. Bu sırada işletme sahibi Hamit Binbay, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak, Binbay bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Binbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Evli ve 2 çocuk babası olan Hamit Binbay’ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, restoranda tartışan müşteriler, birbirlerinden şikayetçi olmaları nedeniyle emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.