Müşterinin bıçakladığı garson ağır yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Müşterinin bıçakladığı garson ağır yaralandı

Samsun'da çalıştığı restoranda müşterinin bıçaklı saldırısına uğrayan garson ağır yaralandı.

Bıçaklı saldırı, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliyesi yakınlarındaki bir restoranda gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, restoranda çalışan garson Şaban A. (37), kimliği belirsiz bir müşteri tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak vücudunun üst kısmından bıçaklandı.

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HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Saldırıda ağır şekilde yaralanan Şaban A., ihbar sonrası restorana gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şaban A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata edileceği belirtildi. Polis ekipleri ise saldırının ardından kaçan saldırganı yakalamak için harekete geçti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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